Tragičan kraj potrage: U šumi pronađeno tijelo nestalog mladića (20)

Sumnja se da je u pitanju tijelo Đorđa Jankovića, koji je nestao prije tri nedjelje.

Kako nezvanično saznaje ''Telegraf.rs'', tijelo je pronađeno na nepristupačnom terenu, u žbunju u šumi u okolini grada.

Republika Srpska Dodik pozvao narod da izađe na izbore i podrži politike koje su branile Srpsku

Podsjetimo, za Đorđem Jankovićem tragalo se od 19. oktobra, a u potrazi su učestvovali prijatelji porodice i drugi sugrađani. Tokom današnje akcije potrage, koja je počela u 10 časova, jedna grupa je i pronašla tijelo.

Uzrok i okolnosti koje su dovele do smrti biće poznate nakon istrage.