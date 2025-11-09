Logo
Large banner

Tragičan kraj potrage: U šumi pronađeno tijelo nestalog mladića (20)

Izvor:

Telegraf

09.11.2025

12:28

Komentari:

0
Трагичан крај потраге: У шуми пронађено тијело несталог младића (20)
Foto: Tanjug/AP

Tijelo mladića starog oko 20 godina pronađeno je u okolini Kragujevca.

Sumnja se da je u pitanju tijelo Đorđa Jankovića, koji je nestao prije tri nedjelje.

Kako nezvanično saznaje ''Telegraf.rs'', tijelo je pronađeno na nepristupačnom terenu, u žbunju u šumi u okolini grada.

Милорад Додик-илустрација-10092025

Republika Srpska

Dodik pozvao narod da izađe na izbore i podrži politike koje su branile Srpsku

Podsjetimo, za Đorđem Jankovićem tragalo se od 19. oktobra, a u potrazi su učestvovali prijatelji porodice i drugi sugrađani. Tokom današnje akcije potrage, koja je počela u 10 časova, jedna grupa je i pronašla tijelo.

Uzrok i okolnosti koje su dovele do smrti biće poznate nakon istrage.

Podijeli:

Tagovi:

pronađeno tijelo

Kragujevac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трудница ''аудијем'' подлетјела под камион: Погинула на мјесту несреће

Svijet

Trudnica ''audijem'' podletjela pod kamion: Poginula na mjestu nesreće

3 h

0
Гранични прелаз Козарска Дубица

Društvo

Gužve na pojedinim graničnim prelazima

3 h

0
Брука и срамота: Специјалци МУП-а Кантона Сарајево позирали са срамном заставом!

BiH

Bruka i sramota: Specijalci MUP-a Kantona Sarajevo pozirali sa sramnom zastavom!

3 h

3
Додик: Неприхватљиво ширење србофобије, подржавам Србе у Хрватској

Republika Srpska

Dodik: Neprihvatljivo širenje srbofobije, podržavam Srbe u Hrvatskoj

4 h

4

Više iz rubrike

Ухапшен због тешке крађе са пумпе

Hronika

Uhapšen zbog teške krađe sa pumpe

5 h

0
Возач из Оџака покушао подмитити полицију у Модричи

Hronika

Vozač iz Odžaka pokušao podmititi policiju u Modriči

5 h

0
Возач погинуо у директном судару аутобуса и аутомобила

Hronika

Vozač poginuo u direktnom sudaru autobusa i automobila

7 h

0
Удес на ауто-путу у БиХ, саобраћа се једном траком

Hronika

Udes na auto-putu u BiH, saobraća se jednom trakom

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

03

Objavljen snimak: Ovako je napadnut srpski sudija

15

56

Bankrotirali smo: Jelena Đoković iznenadila priznanjem

15

49

Jezive fotografije auta u kojem je izgorio ruski biznismen

15

44

Mladić iz BiH uhapšen u Nikšiću zbog otkrića u njegovom autu

15

41

Amerikanac osuo drvlje i kamenje po Đokoviću

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner