Tragičan kraj potrage: U šumi pronađeno tijelo nestalog mladića (20)

Izvor:
Telegraf
09.11.2025
12:28
Komentari:0
Tijelo mladića starog oko 20 godina pronađeno je u okolini Kragujevca.
Sumnja se da je u pitanju tijelo Đorđa Jankovića, koji je nestao prije tri nedjelje.
Kako nezvanično saznaje ''Telegraf.rs'', tijelo je pronađeno na nepristupačnom terenu, u žbunju u šumi u okolini grada.
Republika Srpska
Dodik pozvao narod da izađe na izbore i podrži politike koje su branile Srpsku
Podsjetimo, za Đorđem Jankovićem tragalo se od 19. oktobra, a u potrazi su učestvovali prijatelji porodice i drugi sugrađani. Tokom današnje akcije potrage, koja je počela u 10 časova, jedna grupa je i pronašla tijelo.
Uzrok i okolnosti koje su dovele do smrti biće poznate nakon istrage.
Svijet
3 h0
Društvo
3 h0
BiH
3 h3
Republika Srpska
4 h4
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu