Trudnica ''audijem'' podletjela pod kamion: Poginula na mjestu nesreće

Izvor:

Blic

09.11.2025

12:13

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Na auto-putu A22 između čvorišta Mantova Nord i Nogarole Roka dogodila se stravična saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubila 36-godišnja trudnica Stefania Palmieri iz Modene, koja je bila u devetom mjesecu trudnoće. Njen automobil se nakon sudara zaglavio ispod cisterne, a spasioci su uprkos brzoj reakciji mogli samo da konstatuju smrt majke i nerođenog djeteta

Nesreća se dogodila u petak prijepodne, 7. novembra, na auto-putu Brennero A22. Prema prvim informacijama koje prenose italijanski mediji Il Resto del Carlino i La Gazzetta di Modena, Stefania je upravljala automobilom marke „audi“ i kretala se ka Veroni, gdje je trebalo da posjeti članove porodice. Iz za sada nepoznatih razloga, vozilo se silovito sudarilo sa cisternom ispred njega, a zatim završilo ispod zadnjeg dijela kamiona.

Гранични прелаз-Козарска Дубица-09112025

Društvo

Gužve na pojedinim graničnim prelazima

U pomoć su odmah stigli vatrogasci, hitna pomoć i saobraćajna policija iz Verone. Vatrogasci su morali da podignu cisternu kako bi došli do kabine automobila, ali za Stefaniu više nije bilo spasa. Ljekari su samo mogli da potvrde smrt nje i njene nerođene bebe.

Ko je bila Stefania Palmieri

Tragično nastradala žena bila je kćerka poznatog hirurga i bivšeg univerzitetskog profesora sa Univerziteta u Modeni i Ređo Emiliji. Nakon što je diplomirala na čuvenom univerzitetu Boconi u Milanu, izgradila je uspješnu karijeru u modnoj industriji, gdje je radila kao direktorka ljudskih resursa u kompaniji Autri International sa sjedištem u pokrajini Venecija.

Vijest o njenoj smrti potresla je italijansku javnost, a gradonačelnik Modene Massimo Mezzetti oprostio se od Stefanie emotivnom porukom na društvenim mrežama.

Додик-18102025

Republika Srpska

Dodik: Neprihvatljivo širenje srbofobije, podržavam Srbe u Hrvatskoj

– Ovo je užasna vijest. Pred ovakvim gubitkom, riječi jednostavno nisu dovoljne – napisao je Mezzetti.

„U ime gradske uprave i cijele zajednice Modene izražavam najiskrenije saučešće porodici, partneru i prijateljima. Počivaj u miru, Stefania, zajedno sa djetetom koje si uskoro trebalo da doneseš na svijet.“

