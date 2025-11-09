Na Filipinima je evakuisano više od 900.000 ljudi, u očekivanju super tajfuna Fung-vong koji prema prognozi donosi jake kiše, razorne vetrove i olujne udare a širom zemlje danas je otkazano više od 300 domaćih i međunarodnih letova, prema podacima filipinskog regulatora civilnog vazduhoplovstva.

Prema podacima meteorološke službe Filipina, oluja je prerasla u supertajfun sa stalnim vjetrovima brzine oko 185 kilometara na sat, i udarima vjetra koji dostižu 230 kilometara na sat, prenosi Bi-bi-si.

Udar tajfuna se već osjeća u istočnom regionu Bikol, koji je prvi dio Filipina koji je direktno na udaru tajfuna a očekuje se da će oblast Luzon, koja je najnaseljeniji deo zemlje, biti pogođena do večeras, i tamo je na snazi najviši, 5. nivo upozorenja na tajfun.

Područje glavnog grada Manile je pod 3. nivoom upozorenja, prenosi Rojters.

U dijelovima regiona koji su pod upozorenjem za dolazak glavnih udara tajfuna već su zabeleženi nestanci struje zbog nevremena koje je počelo.

Fung-vong, koga u Filipinima nazivaju Uvan, približio se toj zemlji samo nekoliko dana nakon što je pogodio tajfun Kalmegi, u kome su na Filipinima stradale 204 osobe, zbog čega su i obustavljene spasilačke operacije nakon prethodnog tajfuna, koji je bio jedan od najjačih ove godine, dok je u Vijetnamu tajfun Kalmegi doveo do smrti pet osoba.

Nekoliko škola u oblastima Filipina koje će najteže biti pogođene tajfunom Fung-vong je ili otkazalo nastavu u ponedjeljak ili se prebacilo na onlajn nastavu.