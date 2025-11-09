Snažni talasi usmrtili tri osobe

Snažni talasi usmrtili su tri osobe na španskim Kanarskim ostrvima, saopštili su zvaničnici.

Muškarac i žena su poginuli, a nekoliko osoba je povrijeđeno kada su ih jaki talasi povukli u okean u opštinama La Gvanča, Puerto de la Kruz i Santa Kruz de Tenerife.

Pored toga, muškarac je pronađen mrtav u okeanu blizu plaže u Granadilji.

Prema podacima službi za hitne slučajeve, u četiri različita incidenta duž obale ostrva Tenerife povrijeđeno je još 15 ljudi.

Vlasti su upozorile ljude na plimni udar i jake vjetrove i savjetovali da ne hodaju priobalnim stazama, kao i da izbjegavaju da se izlažu riziku fotografisanjem i snimanjem nemirnog mora.