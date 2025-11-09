Bruka i sramota: Specijalci MUP-a Kantona Sarajevo pozirali sa sramnom zastavom!

Pripadnici Specijalne policijske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo pokazali su neprofesionalnost na svjetskom takmičenju specijalnih jedinica koje se održava na Floridi.

Naime, specijalna jedinica MUP-a Kantona Sarajevo se na takmičenju predstavila sa sramnom zastavom koja na sebi sadrži simbole Handžar divizije, tačnije kombinacije oznaka svih Handžar divizija.

Handžar divizija isticala se u masakriranju ranjenih i zarobljenih partizana i Srba te zastavi sa takvim simbolima nije mjesto ni na jednom takmičenju.

Oznake Handžar divizije

Jasno je da ovo nije zvanična zastava specijale te se ovakav čin sasvim opravdano može nazvati provokacijom specijalne jedinice MUP-a Kantona Sarajevo.

Federalni mediji su sa ponosom objavili vijest kako su specijalci "osvojili drugo mjesto na svjetskom takmičenju u Americi" uz fotografiju sramne zastave. Ali, nakon osuda javnosti, fotografije sa zastavom su ubrzo uklonjene.

Zastava Specijalne jedinice MUPa Kantona Sarajevo opasno liči na insigniju Handžar divizije pic.twitter.com/JLJylHco1P — Maekar (@Maekar7) November 8, 2025

Istina je i da su zapravo osvojili 13. mjesto, a ne drugo. Drugi su bili samo u jednoj disciplini.

Iako su sa federalnih portala uklonjene fotografije sramne zastave, bilo je i onih koji su ih sa oduševljenjem dijelili po društvenim mrežama, ponoseći se ovako sramnim činom.

"Pripadnici Specijalne policijske jedinice MUP-a Kantona Sarajevo osvojili su drugo mjesto na svjetskom takmičenju specijalnih jedinica "SWAT ROUND-UP International", koje se održava u Orlandu (SAD)."



Zastava grmi 🔥 pic.twitter.com/RhgZbTqSxu — GOLDZEN 🇧🇦 (@GOLDZEN3) November 8, 2025

Sramno i sramotno je da ovakva zastava bude simbol kojim se specijalci MUP-a Kantona Sarajevo predstavljaju na takmičenjima u drugim zemljama.

Još jednom se pokazalo kakve poruke BiH šalje u svijet, zbog čega, sigurno, ne bi trebali da se ponose.