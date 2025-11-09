Logo
Large banner

Bruka i sramota: Specijalci MUP-a Kantona Sarajevo pozirali sa sramnom zastavom!

Izvor:

ATV

09.11.2025

12:22

Komentari:

3
Брука и срамота: Специјалци МУП-а Кантона Сарајево позирали са срамном заставом!
Foto: Društvene mreže

Pripadnici Specijalne policijske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo pokazali su neprofesionalnost na svjetskom takmičenju specijalnih jedinica koje se održava na Floridi.

Naime, specijalna jedinica MUP-a Kantona Sarajevo se na takmičenju predstavila sa sramnom zastavom koja na sebi sadrži simbole Handžar divizije, tačnije kombinacije oznaka svih Handžar divizija.

Handžar divizija isticala se u masakriranju ranjenih i zarobljenih partizana i Srba te zastavi sa takvim simbolima nije mjesto ni na jednom takmičenju.

Ознаке Ханџар дивизије
Oznake Handžar divizije

Jasno je da ovo nije zvanična zastava specijale te se ovakav čin sasvim opravdano može nazvati provokacijom specijalne jedinice MUP-a Kantona Sarajevo.

Federalni mediji su sa ponosom objavili vijest kako su specijalci "osvojili drugo mjesto na svjetskom takmičenju u Americi" uz fotografiju sramne zastave. Ali, nakon osuda javnosti, fotografije sa zastavom su ubrzo uklonjene.

Istina je i da su zapravo osvojili 13. mjesto, a ne drugo. Drugi su bili samo u jednoj disciplini.

Iako su sa federalnih portala uklonjene fotografije sramne zastave, bilo je i onih koji su ih sa oduševljenjem dijelili po društvenim mrežama, ponoseći se ovako sramnim činom.

Sramno i sramotno je da ovakva zastava bude simbol kojim se specijalci MUP-a Kantona Sarajevo predstavljaju na takmičenjima u drugim zemljama.

Još jednom se pokazalo kakve poruke BiH šalje u svijet, zbog čega, sigurno, ne bi trebali da se ponose.

Podijeli:

Tagovi:

MUP Kantona Sarajevo

zastava

Komentari (3)
Large banner

Više iz rubrike

Шпирић: СДА од Додика не види БиХ

BiH

Špirić: SDA od Dodika ne vidi BiH

5 h

0
Цвијановић: Гдје нас је ОХР довео, види се по стању у којем се БиХ налази

BiH

Cvijanović: Gdje nas je OHR doveo, vidi se po stanju u kojem se BiH nalazi

23 h

0
Којић: Због борбе за власт испаштају грађани ФБиХ

BiH

Kojić: Zbog borbe za vlast ispaštaju građani FBiH

1 d

0
Марија Милић

BiH

Milić za ATV: Kampanja za prijevremene izbore je brzopotezni test

1 d

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

56

Bankrotirali smo: Jelena Đoković iznenadila priznanjem

15

49

Jezive fotografije auta u kojem je izgorio ruski biznismen

15

44

Mladić iz BiH uhapšen u Nikšiću zbog otkrića u njegovom autu

15

41

Amerikanac osuo drvlje i kamenje po Đokoviću

15

35

Cvijanović: SNSD je tim, Republika Srpska naša kuća, a sloboda naša politika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner