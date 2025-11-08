Logo
Cvijanović: Gdje nas je OHR doveo, vidi se po stanju u kojem se BiH nalazi

08.11.2025

16:24

Цвијановић: Гдје нас је ОХР довео, види се по стању у којем се БиХ налази
Foto: SRNA

Uporno horsko traženje Bakira Izetbegovića (SDA) i drugih bošnjačkih političkih elita da prevaziđeni nedemokratski aparat u formi OHR nastavi da se brutalno obračunava sa demokratijom, ustavom i voljom naroda, jasno pokazuje nesposobnost političkog Sarajeva da zajedno sa drugima gradi BiH kao zajedničku državu njenih konstitutivnih naroda, rekla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Bakir Izetbegović je, zbog svojih veza sa radikalnim elementima, najmanje pozvan da priča o "nekim narativima". I ako baš treba komentarisati, onda ću reći da su njegovi politički uzori postavili tezu da nema koegzistencije između islamske vjere i neislamskih društvenih i političkih institucija, a njihovi vjerski lideri su govorili da su svi narodi raspadom bivše Jugoslavije dobili svoju državu osim Bošnjaka", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.

Navodi da su u tome prepoznali problem te da se, kako kaže, bore se na svoj način protiv dominacije jednih nad druga dva.

"OHR je pravio dobre usluge upravo takvom konceptu dominacije, ali loše usluge Bosni i Hercegovini i sve to pod izgovorom pravljenja tobože funkcionalne države. Gdje nas je OHR doveo, vidi se po stanju u kojem se BiH nalazi. Ali, i pored svih pritisaka kojima je Republika Srpxka izložena, poručujemo Bakiru Izetbegoviću i njemu sličnima: Živi smo i namjeravamo ostati živi. Republika Srpska je naš život i brana od Izetbegovićevih megalomanskih političkih ambicija. Možda su mogli slagati mnoge, ali nas ne mogu slagati jer mi znamo i njihovo lice i njihovo naličje", istakla je Cvijanovićeva.

Mi smo hrišćani i branimo hrišćanstvo, kaže Cvijanović.

"I kako drugima ne uskraćujemo pravo da budu šta žele ne dozvoljavamo drugima da nas utapaju u koncepte u kojima nestaju identiteti pod maskom pravljenja neke tobože funkcionalne države. Mi ne mrzimo nikoga, ali imamo pravo da se branimo od sarajevske mržnje", napisala je Cvijanović.

Željka Cvijanović

OHR

