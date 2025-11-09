Logo
Large banner

Špirić: SDA od Dodika ne vidi BiH

Izvor:

SRNA

09.11.2025

10:43

Komentari:

0
Шпирић: СДА од Додика не види БиХ
Foto: ATV

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentane skupštine BiH Nikola Špirić rekao je da se lider SNSD-a Milorad Dodik priviđa Stranci demokratske akcije, jer je za njih nesavladiva prepreka i da od njega ne vide probleme u BiH.

Špirić smatra da je Dodik "glavni igrač" u BiH glavna tema Glavnog odbora SDA.

"Njima se Dodik priviđa, jer je sve ove godine nesavladiva prepreka za sve njih zato što ima punu podršku srpskog naroda. To samo govori koliko je Dodik veliki, jer od njega oni ne vide BiH i njene probleme", rekao je Špirić Srni.

Dodao je i da će izbori 23. novembra, iako neželjeni, ponovi pokazati uz koga je srpski narod i dati isti rezultat.

Što se ostalih zaključaka Glavnog odbora SDA tiče, Špirić smatra da su poslali jasnu poruku da se zalažu za majorizaciju kao većinski narod, kao i za unitarizaciju zemlje gdje će oni odlučivati i za ostala dva konstitutivna naroda.

Sarkozi-25092025

Svijet

Sud sutra odlučuje o oslobađanju Sarkozija

"Ovo su pripreme za izbornu kampanju 2026. godine gdje će se sa strankama 'Trojke' boriti preko nacionalnih tema", ukazao je Špirić.

Podsjetio je da su konstantne izjave iz Sarajeva o ostanku OHR-a plod nemoći i nerazumijevanja novih tokova u globalnim odnosima, jer su i SDA i druge stranke iz Sarajeva navikle da im političke bitke vode i probleme rješavaju međunarodni predstavnici.

"Što prije shvate realnost i sjednu za sto da se dogovaraju sa demokratski izabranim predstavnicima ostala dva naroda to ćemo prije riješiti nagomilana pitanja. U suprotnom, tapkaćemo u mjestu i tražiti krivca", zaključio je Špirić.

Podijeli:

Tagovi:

Nikola Špirić

SDA

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Цвијановић: Гдје нас је ОХР довео, види се по стању у којем се БиХ налази

BiH

Cvijanović: Gdje nas je OHR doveo, vidi se po stanju u kojem se BiH nalazi

19 h

0
Којић: Због борбе за власт испаштају грађани ФБиХ

BiH

Kojić: Zbog borbe za vlast ispaštaju građani FBiH

1 d

0
Марија Милић

BiH

Milić za ATV: Kampanja za prijevremene izbore je brzopotezni test

1 d

1
Војислав Савић

BiH

Savić za ATV: Moglo bi se postaviti logično pitanje - zašto trošimo milione?

1 d

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

30

Stručnjaci upozoravaju: Ovi popularni napici mogu negativno da utiču na jetru

11

22

Može li Đoković brojati do 110 i srušiti Konorsa?

11

17

Suptilni znakovi koji pokazuju da će vas partner ostaviti

11

08

Rad profesora Danila Kovača nagrađen u Srbiji

11

00

Snažni talasi usmrtili tri osobe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner