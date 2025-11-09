Špirić: SDA od Dodika ne vidi BiH

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentane skupštine BiH Nikola Špirić rekao je da se lider SNSD-a Milorad Dodik priviđa Stranci demokratske akcije, jer je za njih nesavladiva prepreka i da od njega ne vide probleme u BiH.

Špirić smatra da je Dodik "glavni igrač" u BiH glavna tema Glavnog odbora SDA.

"Njima se Dodik priviđa, jer je sve ove godine nesavladiva prepreka za sve njih zato što ima punu podršku srpskog naroda. To samo govori koliko je Dodik veliki, jer od njega oni ne vide BiH i njene probleme", rekao je Špirić Srni.

Dodao je i da će izbori 23. novembra, iako neželjeni, ponovi pokazati uz koga je srpski narod i dati isti rezultat.

Što se ostalih zaključaka Glavnog odbora SDA tiče, Špirić smatra da su poslali jasnu poruku da se zalažu za majorizaciju kao većinski narod, kao i za unitarizaciju zemlje gdje će oni odlučivati i za ostala dva konstitutivna naroda.

"Ovo su pripreme za izbornu kampanju 2026. godine gdje će se sa strankama 'Trojke' boriti preko nacionalnih tema", ukazao je Špirić.

Podsjetio je da su konstantne izjave iz Sarajeva o ostanku OHR-a plod nemoći i nerazumijevanja novih tokova u globalnim odnosima, jer su i SDA i druge stranke iz Sarajeva navikle da im političke bitke vode i probleme rješavaju međunarodni predstavnici.

"Što prije shvate realnost i sjednu za sto da se dogovaraju sa demokratski izabranim predstavnicima ostala dva naroda to ćemo prije riješiti nagomilana pitanja. U suprotnom, tapkaćemo u mjestu i tražiti krivca", zaključio je Špirić.