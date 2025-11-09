Logo
U centru grada otkrivena zaboravljena fabrika čokolade

Izvor:

Tanjug

09.11.2025

12:39

Crna čokolada
Foto: Unsplash

Ostaci fabrike čokolade iz perioda prije Drugog svjetskog rata nađeni su u centru Varšave.

Zaboravljenu fabriku čokolade otkrili su arheolozi tokom radova u ulici Tvarda.

Riječ je o nekadašnjoj fabrici čokolade "H. Špiro 'Venera", osnovanoj početkom 20. vijeka u ulici Tvarda 10, preko puta Nožikove sinagoge, navodi se u saopštenju konzervatora spomenika prijestonice.

Keramički kalupi za praline, papirne etikete za pakovanje, lonci, flaše, fragmenti staklenog posuđa i dijelovi kaljevih peći nalaze se među pronađenim predmetima, piše Radio ZET.

Policija Srbija

Hronika

Tragičan kraj potrage: U šumi pronađeno tijelo nestalog mladića (20)

Iskopavanja se sprovode na mjestu budućeg kulturnog centra "Tvorča Tvarda" i već su pružila vrijedne podatke o ovoj zaboravljenoj fabrici, prenosi Tan‌jug.

Keramičke pločice, među kojima i jedna sa dekorativnom bordo ivicom u obliku talasa, nađene su u službenim prostorijama fabrike.

Konzervator je najavio da će javnost biti obavještavana o daljim otkrićima.

