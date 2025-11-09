EU odobrila Budimpešti da kupuje rusku naftu

Mađarska je isključena iz američkih sankcija na kupovinu ruske nafte, a za nju je i EU napravila isti izuzetak, potvrđeno je iz Evropske komisije.

Evropska komisija je, kako su naveli za RIA Novosti, kao dio paketa sankcija 2022. godine zabranila uvoz ruske nafte, osim za Mađarsku i Slovačku, koje imaju izuzeća od opšte zabrane EU na uvoz ruske nafte.

Cilj je bio da se osigura bezbjednost snabdijevanja ovih članica, te im je zato, kako je pojašnjeno, trenutno dozvoljeno da uvoze rusku sirovu naftu.

Evropska komisija nije odgovorila na pitanje o tome da li je Mađarska obavijestila Brisel o svojoj želji da dobije izuzeće od američkih sankcija na uvoz ruske nafte.

Evropska komisija je predložila postepeno i potpuno ukidanje uvoza ruskog gasa i nafte u EU do kraja 2027. godine.