EU odobrila Budimpešti da kupuje rusku naftu

Izvor:

SRNA

09.11.2025

09:52

ЕУ одобрила Будимпешти да купује руску нафту
Foto: Pixabay

Mađarska je isključena iz američkih sankcija na kupovinu ruske nafte, a za nju je i EU napravila isti izuzetak, potvrđeno je iz Evropske komisije.

Evropska komisija je, kako su naveli za RIA Novosti, kao dio paketa sankcija 2022. godine zabranila uvoz ruske nafte, osim za Mađarsku i Slovačku, koje imaju izuzeća od opšte zabrane EU na uvoz ruske nafte.

Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov o pregovorima sa SAD: Spremni smo

Cilj je bio da se osigura bezbjednost snabdijevanja ovih članica, te im je zato, kako je pojašnjeno, trenutno dozvoljeno da uvoze rusku sirovu naftu.

Evropska komisija nije odgovorila na pitanje o tome da li je Mađarska obavijestila Brisel o svojoj želji da dobije izuzeće od američkih sankcija na uvoz ruske nafte.

MIODRAG-LINTA-100925

Republika Srpska

Linta: Hrvatska duboko zarobljena u ustaškoj i genocidnoj prošlosti

Evropska komisija je predložila postepeno i potpuno ukidanje uvoza ruskog gasa i nafte u EU do kraja 2027. godine.

Mađarska

Nafta

