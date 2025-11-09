Logo
Otkazane hiljade putničkih letova

Izvor:

SRNA

09.11.2025

08:43

Отказане хиљаде путничких летова
Širom SAD otkazano je oko 1.500 letova, a 7.000 je odgođeno zbog nedostatka osoblja u sistemu kontrole leta usljed obustave rada savezne administracije.

Federalna uprava za vazduhoplovstvo /FAA/ saopštila je da postoje problemi sa osobljem u kontroli leta u 42 aerodromska tornja i druga centra, što je dovelo do kašnjenja u najmanje 12 velikih američkih gradova, uključujući Atlantu, Njuark, San Francisko, Čikago i Njujork.

Zvaničnici avio-kompanija upozoravaju da je zbog kašnjenja gotovo nemoguće zakazivanje i planiranje mnogih letova i da će funkcionisanje sistema biti dovedeno u pitanje ako se problemi sa osobljem pogoršaju.

Društvo

U Srpskoj rođeno 10 beba

FAA je juče naredila avio-kompanijama da broj letova tokom dana umanje za četiri odsto na 40 glavnih aerodroma. Smanjenja će dostići šest odsto u utorak, a zatim 10 odsto od 14. novembra.

Tokom rekordnih 39 dana zatvaranja američke savezne administracije 13.000 kontrolora leta i 50.000 službenika za bezbjednosne provjere primorano je da radi bez plata, zbog čega je sve više izostanaka sa posla.

