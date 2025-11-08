Raskomadana tijela Novaka i Ane pronađeni u kontejnerima

Ruski kripto milioner Roman Novak, ranije osuđen zbog višemilionske prevare, otet je i ubijen u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zajedno sa suprugom Anom nakon neuspjelog pokušaja iznude.

Par je namamljen na lažni poslovni sastanak koji se pretvorio u smrtonosnu otmicu s ciljem preuzimanja kontrole nad njegovom digitalnom imovinom, piše "CryptoSlate".

Kako danima nije bilo kontakta, Novakova porodica alarmirala je vlasti. Ruske i emiratske službe pokrenule su istragu, sumnjajući da je par namamljen u unajmljenu vilu pod lažnim izgovorom.

Otmičari su pokušali prisiliti Novaka da im preda pristup svojoj značajnoj imovini u kriptovalutama, koja se navodno nalazila u digitalnim novčanicima povezanim s njegovom aplikacijom i ranijim prevarama.

Kada nisu uspjeli doći do novca, ishod je bio tragičan. Roman i Ana su ubijeni, a prema izvorima ruskih medija, njihova su tijela pronađena raskomadana u kontejnerima u blizini trgovačkog centra Hatta.

Ubrzo nakon toga, u UAE-u i Rusiji uhapšeno je sedam osumnjičenih, uključujući nekoliko osoba iz Sankt Peterburga i jednu iz Kazahstana.

Suočeni su s optužbama za ubistvo i finansijske zločine. Anin otac i maćeha doputovali su u Dubai kako bi preuzeli brigu o maloljetnoj djeci para, koja su ostala siročad.