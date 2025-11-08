Uhapšeni napadači koji su izboli mladića iz BiH

Nakon napada nožem na 28-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, kriminalistička policija Firstenfeldbruka uhapsila je četvoricu osumnjičenih.

U pitanju su trojica državljana tzv. Kosova i jedan švedski državljanin, starosti između 19 i 25 godina. Na zahtjev Javnog tužilaštva Minhena II, okružni sud je naredio da se svoj četvorici odredi pritvor. Još jedan 21-godišnji osumnjičeni je pušten nakon policijske procedure.

Podsjećanja radi, napad se dogodio u subotu, 3. novembra, oko 19:50 časova, kada je 28-godišnjaka napalo nekoliko ljudi i izbolo ga nožem u pred‌jelu leđa.

Počinioci su potom pobjegli, a žrtva je prevezena u bolnicu sa povredama koje nisu opasne po život. Opsežna istraga, u kojima je učestvovao i policijski helikopter, dovele su do hapšenja osumnjičenih.

Prema trenutnim nalazima istrage, motiv je vjerovatno lične prirode. Žrtva i navodni počinioci su se poznavali. Prema saopštenju policije, ni u jednom trenutku nije postojala opasnost po javnost, s obzirom da se napad desio na glavnoj željezničkoj platformi punoj putnika.