Uhapšeni napadači koji su izboli mladića iz BiH

08.11.2025
21:42
Komentari:0
Nakon napada nožem na 28-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, kriminalistička policija Firstenfeldbruka uhapsila je četvoricu osumnjičenih.
U pitanju su trojica državljana tzv. Kosova i jedan švedski državljanin, starosti između 19 i 25 godina. Na zahtjev Javnog tužilaštva Minhena II, okružni sud je naredio da se svoj četvorici odredi pritvor. Još jedan 21-godišnji osumnjičeni je pušten nakon policijske procedure.
Podsjećanja radi, napad se dogodio u subotu, 3. novembra, oko 19:50 časova, kada je 28-godišnjaka napalo nekoliko ljudi i izbolo ga nožem u predjelu leđa.
Ljubav i seks
U ovoj zemlji sve više pucaju brakovi poslije 60. godine
Počinioci su potom pobjegli, a žrtva je prevezena u bolnicu sa povredama koje nisu opasne po život. Opsežna istraga, u kojima je učestvovao i policijski helikopter, dovele su do hapšenja osumnjičenih.
Prema trenutnim nalazima istrage, motiv je vjerovatno lične prirode. Žrtva i navodni počinioci su se poznavali. Prema saopštenju policije, ni u jednom trenutku nije postojala opasnost po javnost, s obzirom da se napad desio na glavnoj željezničkoj platformi punoj putnika.
Svijet
3 h0
Svijet
5 h0
Svijet
6 h0
Svijet
7 h0
Najnovije
Najčitanije
22
00
21
54
21
51
21
47
21
44
Trenutno na programu