Jezivo upozorenje Ukrajincima: Više nemate mogućnost

Izvor:

Agencije

08.11.2025

18:48

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP

Savjetnik lidera Donjecke Narodne Republike Ivan Klimakovski, izjavio je da "ukrajinske snage više nemaju mogućnost da se povuku iz Krasnoarmejska (kako Rusi nazivaju ukrajinski grad Pokrovsk) nakon što su ruske snage blokirale sve puteve.

"Neprijatelj više ne može da napusti Krasnoarmejsk. Posljednji put je sada potpuno pod našom kontrolom", rekao je Kimakovski, a citira ga državna agencija ruske vlade TASS.

On je tvrdio da je samo mali dio ukrajinskih snaga uspio da pobjegne u pravcu Mirnograda, koji Rusi zovu Dimitrov.

Rusi: Napredujemo ka Pokrovsku

Podsjećanja radi, Rusija je danas objavila da njene snage nastavljaju napredovanje u bitkama oko strateški ključnih ukrajinskih gradova Pokrovska i Kupjansk i da su osvojile selo na istoku Ukrajine.

Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je na aplikaciji Telegram da je vojska zauzela Vovče, mjesto na krajnjem jugoistoku Dnjepropetrovske oblasti. Prema zvaničnom ukrajinskom popisu stanovništva, to selo je imalo 13 stanovnika 2001. godine, izvještava "Rojters".

U Donjeckoj oblasti, Rusija nastavlja da osvaja teritoriju u bitkama za svaku kuću u Pokrovsku, kao i obližnji Mirnograd. Rusija, koja koristi imena iz sovjetskog doba za ove gradove - Krasnoarmejsk i Dmitrov, tvrdi da su okruženi.

Ukrajinci: Situacija je teška

Rusko ministarstvo je saopštilo da vojska napreduje i ka Kupjansku, gradu u Harkovskoj oblasti, gdje su, kako se navodi, ukrajinske snage takođe okružene.

Kijev priznaje da je situacija u Pokrovsku teška, ali tvrdi da se borbe nastavljaju u sva tri grada.

"Rojters" nije mogao nezavisno da potvrdi ratne izvještaje sa dvije strane.

"DipStejt", ukrajinski sajt koji prati situaciju na terenu, na svojoj mapi pokazuje da je Rusija napredovala kod Pokrovska i Kupjanska, ali da nije okružila ukrajinske snage.

