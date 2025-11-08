Logo
Baki Milki 105. rođendan čestitali britanski kralj Čarls i kraljica Kamila

08.11.2025

17:01

Foto: Serbiantimes

Milica Jović, najstarija Srpkinja u dijaspori, u Londonu proslavlja svoj 105. rođendan. Čestitku tim povodom uputili su joj britanski kralj Čarls i kraljica Kamila!

Rodom iz Dalmacije

Baka Milka, kako je zovu Srbi u Zapadnom Londonu, gd‌je živi već decenijama, rodom je iz Dalmacije.

U Veliku Britaniju došla je davnih 1950-ih sa sinom Draganom, da bi se ponovo susrela sa svojim suprugom, koji je ratne godine proveo u zarobljeništvu u Nemačkoj, kao žandarmerac Kraljevine Jugoslavije.

Život je nije mazio

Baku Milku život nije mazio. Naprotiv. Rat ju je zatekao u Makedoniji, gde je službovao njen suprug. Odatle sa sinom Draganom seli za Srbiju, gd‌je teško živi i gd‌je je zatiče vijest da je njen muž zarobljen i odveden u njemački logor.

Poslije rata komunisti joj nisu dali da se priključi suprugu, koji je već emigrirao za Englesku. Dozvolu je dočekala tek početkom 1950-tih, kada iz Jugoslavije odlazi za London.

Naporno radi kao krojačica u jednoj fabrici u Istočnom Londonu, da bi obezbijedila egzistenciju. Sa suprugom, koji je bio pekar po zanimanju, uspijeva i više od toga. Štede svaku funtu, kupuju prvo porodičnu kuću, zatim još jednu, pa još jednu, na kraju i hotel.

Бака Милка
Baka Milka

Na poslijetku, poslije decenija mukotrpnog života i rada, uspijevaju da iza sebe ostave zaostavštinu od koje sada žive njihovi nasljednici, dva unuka, jedna unuka i četvoro praunučadi.

Kuvaju kiseli kupus

Kada je pitaju za tajnu dugovečnosti, ona im kaže da kisele kupus, kuvaju i jedu tradicionalnu srpsku hranu, što ona svakodnevno u Engleskoj radi već više od 70 godina.

"Baka Milka pravi sva srpska domaća jela, čemu je naučila i svoju snajku Irkinju. I ne samo to, već je suprugu svog sina naučila i srpski jezik, koji i dan danas govori sa svojim unucima. I dalje je vitalna i vedra duhom, a u 90.godini je preskakala kućnu ogradu kada zaboravi ključ", kažu iz njene porodice Jović.

Dodaju da su juče za rođendan njihovu Milku vodili kod frizera, da se sredi za slavlje, navodi Serbiantimes.

