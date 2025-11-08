Logo
Large banner

Renovirali zgradu, pa doživjeli horor: Radnicima se sledila krv u žilama

Izvor:

Agencije

08.11.2025

16:29

Komentari:

0
Реновирали зграду, па доживјели хорор: Радницима се следила крв у жилама

Rekonstrukcija istorijske zgrade u slovačkom gradu Njitra pretvorila se u bizarno otkriće, koje je uznemirilo radnike i lokalne vlasti.

Tokom radova, u utorak 4. novembra, ispod poda jednog stana pronađene su ljudske kosti i dio donje vilice, zakopani na dubini od 40 centimetara.

Kosti stare nekoliko decenija

Uplašeni radnici su obavijestili policiju, a na lice mjesta stigli su i forenzičari. Odmah je bilo jasno da je riječ o ljudskim posmrtnim ostacima, prenosi Noviny.

Фото монтажа девастираног аутобуса Борца

Fudbal

Sramna foto montaža: Potpuno uništen autobus FK Borac

Stručnjaci smatraju da su kosti stare nekoliko decenija, ali tačan period još nije utvrđen. Takođe, nije poznat pol, a tek će biti utvrđeno kako je osoba umrla.

Pokrenuta zvanična istraga

Policija je osigurala lice mjesta i satima prikupljala dokaze. Lokalni mediji izvještavaju da je pokrenuta istraga zbog sumnje na ubistvo iz nehata.

Zgrada u kojoj su ostaci pronađeni izgrađena je 1929. godine i nalazi se pod zaštitom države, kao kulturno dobro.

Nekada je služila za smještaj činovnika, a sada je u vlasništvu privatnog investitora koji je započeo njenu obnovu, prenosi Avaz.

Podijeli:

Tagovi:

zgrada

renoviranje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Да ли би се усудили да живите овдје? Младић са Балкана открио колико кошта живот у обећаној земљи

Svijet

Da li bi se usudili da živite ovdje? Mladić sa Balkana otkrio koliko košta život u obećanoj zemlji

1 h

0
Посљедице тајфуна у Вијетнаму: Велики број кућа сравњен са земљом, има мртвих

Svijet

Posljedice tajfuna u Vijetnamu: Veliki broj kuća sravnjen sa zemljom, ima mrtvih

2 h

0
Хорор: Беба пролетјела кроз шофершајбну приликом судара

Svijet

Horor: Beba proletjela kroz šoferšajbnu prilikom sudara

2 h

0
Lisice zatvor pritvor

Svijet

Uhapšene tri djevojke zbog planiranja terorističkih napada

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

46

Procvjetala rijetka i neobična visibaba - divan prizor iz BiH

16

44

Dodik i Karan u posjeti višečlanoj porodici Miljić kod Lopara

16

38

Udes na auto-putu u BiH, saobraća se jednom trakom

16

35

Kovačević: Imovina riješena u Dejtonu, opozicija Šmitovi šegrti u prljavoj raboti protiv Srpske

16

29

Uhapšeni u Srpskoj zbog slučaja "snajperisti u Srbiji" predat Službi za strance

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner