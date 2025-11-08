Renovirali zgradu, pa doživjeli horor: Radnicima se sledila krv u žilama

Rekonstrukcija istorijske zgrade u slovačkom gradu Njitra pretvorila se u bizarno otkriće, koje je uznemirilo radnike i lokalne vlasti.

Tokom radova, u utorak 4. novembra, ispod poda jednog stana pronađene su ljudske kosti i dio donje vilice, zakopani na dubini od 40 centimetara.

Kosti stare nekoliko decenija

Uplašeni radnici su obavijestili policiju, a na lice mjesta stigli su i forenzičari. Odmah je bilo jasno da je riječ o ljudskim posmrtnim ostacima, prenosi Noviny.

Stručnjaci smatraju da su kosti stare nekoliko decenija, ali tačan period još nije utvrđen. Takođe, nije poznat pol, a tek će biti utvrđeno kako je osoba umrla.

Pokrenuta zvanična istraga

Policija je osigurala lice mjesta i satima prikupljala dokaze. Lokalni mediji izvještavaju da je pokrenuta istraga zbog sumnje na ubistvo iz nehata.

Zgrada u kojoj su ostaci pronađeni izgrađena je 1929. godine i nalazi se pod zaštitom države, kao kulturno dobro.

Nekada je služila za smještaj činovnika, a sada je u vlasništvu privatnog investitora koji je započeo njenu obnovu, prenosi Avaz.