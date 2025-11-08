Dodik sa Gajićem, rukovodstvom i Sindikatom RiTE Ugljevik: Zajedno radimo na poboljšanju uslova

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se danas sa načelnikom opštine Ugljevik Draganom Gajićem, novim rukovodstvom RiTE "Ugljevik" predvođenim vršiocem dužnosti direktora Žarkom Novakovićem i predstavnicima Sindikalne organizacije RiTE.

Dodik je naveo da je na sastanku razgovarano o stanju u opštini Ugljevik, sa fokusom na energetski sektor.

- Zajedno radimo na poboljšanju uslova u ovoj lokalnoj zajednici i očuvanju radnih mjesta - poručio je Dodik.

Dodik je prethodno, zajedno sa ministrom za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Sinišom Karanom boravio u Loparama, gdje je posjetio višečlanu porodicu Miljić i obišao spomen-sobu u Domu kulture.