Dodik sa Gajićem, rukovodstvom i Sindikatom RiTE Ugljevik: Zajedno radimo na poboljšanju uslova

08.11.2025
17:29
Komentari:0
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se danas sa načelnikom opštine Ugljevik Draganom Gajićem, novim rukovodstvom RiTE "Ugljevik" predvođenim vršiocem dužnosti direktora Žarkom Novakovićem i predstavnicima Sindikalne organizacije RiTE.
Dodik je naveo da je na sastanku razgovarano o stanju u opštini Ugljevik, sa fokusom na energetski sektor.
- Zajedno radimo na poboljšanju uslova u ovoj lokalnoj zajednici i očuvanju radnih mjesta - poručio je Dodik.
Dodik je prethodno, zajedno sa ministrom za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Sinišom Karanom boravio u Loparama, gdje je posjetio višečlanu porodicu Miljić i obišao spomen-sobu u Domu kulture.
O stanju u opštini Ugljevik, sa fokusom na energetski sektor, danas sam razgovarao s načelnikom opštine Draganom Gajićem, rukovodstvom RiTE "Ugljevik" na čelu sa Žarkom Novakovićem i predstavnicima Sindikata.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 8, 2025
Zajedno radimo na poboljšanju uslova u ovoj lokalnoj zajednici i očuvanju… pic.twitter.com/HP0KcAlTLJ
