Dodik: Glasom za Karana presuditi onima koji bi da eliminišu Srpsku

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je večeras i Loparama da je da se glasom za kandidata ove stranke za predsjednika Republike Srpske Sinišu Karana na izborima presudi onima koji žele da eliminišu Srpsku.

Dodik je na predizornom skupu istakao da su ovi prijevremeni izbori nametnuti od muslimana iz Sarajeva, koji kažu da su oni ti koji će odlučivati, te da je glas za Karana glas za njega.

On je naglasio važnost da Siniša Karan bude izabran za predsjednika i to većinom glasova naroda.

Izbore, istakao je, niko nije htio u Republici Srpskoj, ni vlast, ni opozicija, ni socijalne grupe, ni poslovna zajednica.

"Oni hoće da pokažu da, ako hoće, mogu bilo koga da eliminišu iz Republike Srpske ako nije poslušan kao ja. I zato su meni sudili. A sad je došlo vrijeme na ovim izborima da vi njima presudite tako što ćete glasati za Sinišu Karana da bude predsjednik na mom mjestu i da zajedno nastavimo da radimo započete poslove", rekao je Dodik.

Istakao je da nije čovjek koji je vezan za funkciju već je vezan za narod i njihove narodne interese, naglasivši da je svoj i komoditet svoje porodice podredio interesima naroda i Srpske.

Gradovi i opštine Dodik i Karan u posjeti višečlanoj porodici Miljić kod Lopara

Dodik je naveo da ništa nije priznao kako to opozicija govori, već je suđenje bilo dobra prilika da internacionalizuje problem Republike Srpske i da se kaže da ne mogu više ugnjetavati srpski narod.

"Sada o nama pozitivno govore Rusi, Kinezi i Amerikanci. To je naša politika. Mi moramo da branimo svoju samostalnost", rekao je Dodik i dodao da izbjegava bilo kakvu mogućnost da dođe do ekscesa i sukoba.

Naglasio je da Republika Srpska nikad bolje nije stajala nego danas, da ima stabilne odnose sa Srbijom, odlične sa Mađarskom, Rusijom, Kinom i sa novom američkom administracijom.

Tribini prisustvuju kandidat za predsjedika Siniša Karan, generalni sekretar Srđan Amidžić, organizacioni sekretar Igor Dodik, te član Predsjedništva stranke Sanja Vulić.