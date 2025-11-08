Logo
Large banner

Dodik: Glasom za Karana presuditi onima koji bi da eliminišu Srpsku

Izvor:

SRNA

08.11.2025

17:15

Komentari:

0
Додик: Гласом за Карана пресудити онима који би да елиминишу Српску
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je večeras i Loparama da je da se glasom za kandidata ove stranke za predsjednika Republike Srpske Sinišu Karana na izborima presudi onima koji žele da eliminišu Srpsku.

Dodik je na predizornom skupu istakao da su ovi prijevremeni izbori nametnuti od muslimana iz Sarajeva, koji kažu da su oni ti koji će odlučivati, te da je glas za Karana glas za njega.

On je naglasio važnost da Siniša Karan bude izabran za predsjednika i to većinom glasova naroda.

Izbore, istakao je, niko nije htio u Republici Srpskoj, ni vlast, ni opozicija, ni socijalne grupe, ni poslovna zajednica.

"Oni hoće da pokažu da, ako hoće, mogu bilo koga da eliminišu iz Republike Srpske ako nije poslušan kao ja. I zato su meni sudili. A sad je došlo vrijeme na ovim izborima da vi njima presudite tako što ćete glasati za Sinišu Karana da bude predsjednik na mom mjestu i da zajedno nastavimo da radimo započete poslove", rekao je Dodik.

Istakao je da nije čovjek koji je vezan za funkciju već je vezan za narod i njihove narodne interese, naglasivši da je svoj i komoditet svoje porodice podredio interesima naroda i Srpske.

Лопаре

Gradovi i opštine

Dodik i Karan u posjeti višečlanoj porodici Miljić kod Lopara

Dodik je naveo da ništa nije priznao kako to opozicija govori, već je suđenje bilo dobra prilika da internacionalizuje problem Republike Srpske i da se kaže da ne mogu više ugnjetavati srpski narod.

"Sada o nama pozitivno govore Rusi, Kinezi i Amerikanci. To je naša politika. Mi moramo da branimo svoju samostalnost", rekao je Dodik i dodao da izbjegava bilo kakvu mogućnost da dođe do ekscesa i sukoba.

Naglasio je da Republika Srpska nikad bolje nije stajala nego danas, da ima stabilne odnose sa Srbijom, odlične sa Mađarskom, Rusijom, Kinom i sa novom američkom administracijom.

Tribini prisustvuju kandidat za predsjedika Siniša Karan, generalni sekretar Srđan Amidžić, organizacioni sekretar Igor Dodik, te član Predsjedništva stranke Sanja Vulić.

Podijeli:

Tagovi:

Prijevremeni izbori 2025

Milorad Dodik

Siniša Karan

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ковачевић: Имовина ријешена у Дејтону, опозиција Шмитови шегрти у прљавој работи против Српске

Republika Srpska

Kovačević: Imovina riješena u Dejtonu, opozicija Šmitovi šegrti u prljavoj raboti protiv Srpske

3 h

0
Бранко Блануша

Republika Srpska

SDS počela kampanju: Učinićemo sve da Blanuša postane predsjednik

4 h

4
Ковачевић: Знамо резултат - побиједиће Српска!

Republika Srpska

Kovačević: Znamo rezultat - pobijediće Srpska!

5 h

3
Вулић: Изетбеговићеви позиви на политичку ликвидацију Додика су потез очајника

Republika Srpska

Vulić: Izetbegovićevi pozivi na političku likvidaciju Dodika su potez očajnika

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

43

Otvoren šesti Sajam "Plodovi sela malih proizvođača"

19

37

Koliko je razvijeno žensko preduzetništvo u Republici Srpskoj?

19

31

Gastro bar: Spoj turizma i gastronomije

19

23

Bolovanje - pravo ili zloupotreba?

19

19

Poskupljuje gorivo u BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner