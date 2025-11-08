Logo
Kovačević: Imovina riješena u Dejtonu, opozicija Šmitovi šegrti u prljavoj raboti protiv Srpske

08.11.2025

16:35

Komentari:

0
Foto: ATV BL

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da je stav SNSD-a opštepoznat - imovina je riješena Dejtonskim sporazumom.

Odgovarajući članu Kolegijuma Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Darku Babalju iz SDS-a koji je upitao "da li u SNSD-u znaju da je grupa poslanika iz FBiH prije četiri dana uputila zakon o državnoj imovinu u proceduru", Kovačević, koji je i portparol SNSD-a, rekao je:

- Dok Kristijan Šmit i Bošnjaci nisu umjesto našeg člana Kolegijuma instalirali tebe, takvi neustavni prijedlozi nisu mogli biti uvršteni na dnevni red.

Naš stav i o Šmitu je opštepoznat, radi se o ilegalcu i zločincu sa samo jednim ciljem - da našteti Srpskoj. Mi sa njim nismo i nećemo pričati nikada. Vi ste mu išli na noge u Sarajevo i bacali drvlje i kamenje na Republiku Srpsku.

Жељка Цвијановић

BiH

Cvijanović: Gdje nas je OHR doveo, vidi se po stanju u kojem se BiH nalazi

Vi ste imenovali svog člana Mlađena Mandića u njegovu radnu grupu za rješavanje takozvanog "pitanja državne imovine". Vaš predsjednik je rekao da, uvažavajući Šmita, imovinu umjesto na Republiku Srpsku treba uknjižiti na lokalne zajednice. Pa da Srpska nema ništa.

Očigledno je, vi ste Šmitovi šegrti u njegovoj prljavoj raboti protiv Srpske. Pobijedili smo njega, pobijedićemo i vas, njegove šegrte - poručio je Kovačević Babalju u objavi na Iksu.

