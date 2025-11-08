Logo
Zatvoren aerodrom zbog neidentifikovanih letećih objekata

08.11.2025

21:44

Затворен аеродром због неидентификованих летећих објеката
Međunarodni aerodrom u Vilnjusu zatvoren je za slijetanja i polijetanja aviona zbog neidentifikovanih objekata u njegovom vazdušnom prostoru, rekao je agenciji TASS izvor u kontrolnoj sobi aerodroma.

Rad aerodroma obustavljen je od 18.45 časova.

Isti izvor je naveo da će aerodrom biti zatvoren na tri sata.

