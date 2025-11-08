Zatvoren aerodrom zbog neidentifikovanih letećih objekata

08.11.2025
21:44
Komentari:0
Međunarodni aerodrom u Vilnjusu zatvoren je za slijetanja i polijetanja aviona zbog neidentifikovanih objekata u njegovom vazdušnom prostoru, rekao je agenciji TASS izvor u kontrolnoj sobi aerodroma.
Rad aerodroma obustavljen je od 18.45 časova.
Isti izvor je naveo da će aerodrom biti zatvoren na tri sata.
