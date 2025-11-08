Ухапшени нападачи који су изболи младића из БиХ

08.11.2025
21:42
Коментари:0
Након напада ножем на 28-годишњег држављанина Босне и Херцеговине, криминалистичка полиција Фирстенфелдбрука ухапсила је четворицу осумњичених.
У питању су тројица држављана тзв. Косова и један шведски држављанин, старости између 19 и 25 година. На захтјев Јавног тужилаштва Минхена II, окружни суд је наредио да се свој четворици одреди притвор. Још један 21-годишњи осумњичени је пуштен након полицијске процедуре.
Подсјећања ради, напад се догодио у суботу, 3. новембра, око 19:50 часова, када је 28-годишњака напало неколико људи и изболо га ножем у предјелу леђа.
Љубав и секс
У овој земљи све више пуцају бракови послије 60. године
Починиоци су потом побјегли, а жртва је превезена у болницу са повредама које нису опасне по живот. Опсежна истрага, у којима је учествовао и полицијски хеликоптер, довеле су до хапшења осумњичених.
Према тренутним налазима истраге, мотив је вјероватно личне природе. Жртва и наводни починиоци су се познавали. Према саопштењу полиције, ни у једном тренутку није постојала опасност по јавност, с обзиром да се напад десио на главној жељезничкој платформи пуној путника.
Свијет
3 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
7 ч0
Најновије
Најчитаније
22
00
21
54
21
51
21
47
21
44
Тренутно на програму