Савјетник лидера Доњецке Народне Републике Иван Климаковски, изјавио је да "украјинске снаге више немају могућност да се повуку из Красноармејска (како Руси називају украјински град Покровск) након што су руске снаге блокирале све путеве.
"Непријатељ више не може да напусти Красноармејск. Посљедњи пут је сада потпуно под нашом контролом", рекао је Кимаковски, а цитира га државна агенција руске владе ТАСС.
Он је тврдио да је само мали дио украјинских снага успио да побјегне у правцу Мирнограда, који Руси зову Димитров.
Подсјећања ради, Русија је данас објавила да њене снаге настављају напредовање у биткама око стратешки кључних украјинских градова Покровска и Купјанск и да су освојиле село на истоку Украјине.
Руско Министарство одбране објавило је на апликацији Телеграм да је војска заузела Вовче, мјесто на крајњем југоистоку Дњепропетровске области. Према званичном украјинском попису становништва, то село је имало 13 становника 2001. године, извјештава "Ројтерс".
У Доњецкој области, Русија наставља да осваја територију у биткама за сваку кућу у Покровску, као и оближњи Мирноград. Русија, која користи имена из совјетског доба за ове градове - Красноармејск и Дмитров, тврди да су окружени.
Руско министарство је саопштило да војска напредује и ка Купјанску, граду у Харковској области, гдје су, како се наводи, украјинске снаге такође окружене.
Кијев признаје да је ситуација у Покровску тешка, али тврди да се борбе настављају у сва три града.
"Ројтерс" није могао независно да потврди ратне извјештаје са двије стране.
"ДипСтејт", украјински сајт који прати ситуацију на терену, на својој мапи показује да је Русија напредовала код Покровска и Купјанска, али да није окружила украјинске снаге.
