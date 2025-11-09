Potonuo brod blizu Malezije, stotine ljudi vode se kao nestali

Stotine ljudi se vode kao nestali nakon što je brod potonuo blizu granice Malezije i Tajlanda, dok je pronađeno 10 preživjelih i jedno tijelo, saopštile su malezijske vlasti.

Među preživjelima pronađenim na moru kod arhipelaga Langkavi bili su, između ostalih, tri muškarca iz Mjanmara i jedan muškarac iz Bangladeša.

Prema navodima lokalnih medija, pronađeno je tijelo žene naroda Rohindža iz Mjanmara.

- Više žrtava bi moglo biti pronađeno na moru oko tri dana nakon potonuća broda, koji je napustio Mjanmar, sa oko 300 ljudi na brodu rekao je direktor pomorskih vlasti sjevernih malezijskih država Kedah i Perlis Romli Mustafa.

Policija države Kedah je saopštila da su se ljudi, koji su putovali ka Maleziji, prvobitno ukrcali na veliki brod, ali, kako su se približavali granici, naloženo im je da se prebace na tri manja čamca, od kojih je svaki prevozio oko 100 ljudi, kako bi izbjegli da ih vlasti otkriju.

- Status druga dva čamca nije poznat, a operacija potrage i spasavanja je u toku - rekao je Abu Šah, šef policije države Kedah.