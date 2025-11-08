Logo
Đoković kakvog nikad nismo vid‌jeli

Izvor:

Telegraf

08.11.2025

21:54

Komentari:

0
Ђоковић каквог никад нисмо вид‌јели
Foto: Tanjug/AP Photo/Yorgos Karahalis

Goat tenisa, Novak Đoković još jednom je pokazao zašto važi za najvećeg ikada.

On je uspio da osvoji i 101. titulu u karijeri, pošto je slavio u finalu Atine protiv Lorenca Musetija sa 2:1, po setovima 4:6, 6:3, 7:5 poslije tačno tri sata tenisa.

Novak Đoković je uspio da slavi protiv Musetjia, imao je jako težak meč, a zaradio je dodatnih 250 bodova, ali i sasvim pristojan novčani iznos. Međutim, jasno je svima da to Novaku u ovom trenutku i ne predstavlja toliku "nagradu", koliko činjenica da je došao do magične brojke od 101 titule u karijeri.

Новак Ђоковић

Tenis

Novak Đoković srušio još dva nestvarna rekorda

Izuzetno je ona i značila Novaku pred čitavom Grčkom, što je pokazao odmah nakon iscrpljujućeg meča.

Vid‌jeli smo Novaka kakvog nismo navikli, on je tokom slavlja pocijepao svoju majicu i ispustio je jedan veoma glasan urlik u OAKA Areni.

Poslije neviđene bitke, Đoković i Museti su oduševili sve u OAKA areni, kao i sve navijače širom svijeta, kada su na mreži tokom pozdrava pokazali uzajamno poštovanje jedan prema drugom, prenosi Telegraf.

Novak Đoković

tenis

Komentari (0)
