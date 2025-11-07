Logo

Đoković pregazio Hanfmana i izborio finale u Atini

07.11.2025

18:02

Ђоковић прегазио Ханфмана и изборио финале у Атини
Foto: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Atini nakon što je u polufinalnom okršaju bio bolji od Nijemca Janika Hanfmana sa 2:0 po setovima 6:3, 6:4.

Fokusiran Đoković od samog starta. Od početka meča osjetilo se da neće biti repriza njihovog duela iz Šangaja, kada je bilo jako teško za Srbina, ali je i Hanfman igrao jako dobro.

Tri neiznuđene greške Hanfmana skupo su ga koštale u šestom gemu. Prve dvije brejk lopte, doduše, spasao je, ali treću (ukupno četvrtu) nije uspio. Izdao ga je volej poslije servisa.

Srpski as je zadržao prednost brejka koju je stekao u tom šestom gemu, a za osvajanje seta bilo mu je potrebno svega 36 minuta igre.

Đoković je osvojio prvi set protiv Nijemca rezultatom 6:3.

Hanfman je prvi stigao do brejka u drugom setu (3:1). Njegov ritern je funkcionisao odlično, a snažnom igrom sa osnovne linije uspio je da probije Đokovića, najprije na mreži, a zatim i iz pozadine terena.

Ipak, Novak je Novak i odmah je uzvratio brejkom.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Banjaluka i Beograd uskoro povezani autoputem

Na vrijeme se uozbiljio, sačekao nekoliko grešaka rivala i iskoristio prvu od dvije vezane brejk lopte, čime je vratio ravnotežu u set.

Novak je potom napravio novi brejk i osvojio treći uzastopni gem. Do brejk lopte u sedmom gemu stigao je preciznim bekhendom, a na samoj brejk šansi napao je servis Hanfmana, što mu je donijelo potpuni rezultatski preokret u drugom setu.

Lako je srpski teniser priveo meč kraju, bez pretjeranih komplikacija – 6:4.

Novak će u finalu igrati protiv boljeg iz duela između Lorenca Muzetija i Sebastijana Korde, pišu Nezavisne.

Novak Đoković

