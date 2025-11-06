Poznato s kim će Đoković biti u grupi

06.11.2025
Održan je žreb za Završni masters u Torinu, a Novak Đoković je smješten u grupu "Džimi Konors.
Najbolji srpski teniser će biti u grupi zajedno sa Karlosom Alkarazom, Tejlorom Fricom i Aleksom de Minorom.
Ukoliko odluči da zaigra, srpskog asa čeka izuzetno težak zadatak – duel sa Alkarazom, mladim Špancem koji je već više puta isticao da mu je Novak najveća inspiracija, ali i prepreka na putu ka vrhu.
Đoković još uvijek nije potvrdio učešće u Torinu, poručivši da će odluku donijeti poslije turnira u Atini, gdje ovog četvrtka igra četvrtfinale protiv Nuna Boržeša.
U drugoj grupi, nazvanoj po legendarnom Bjornu Borgu, snage će odmjeriti Janik Siner, Aleksander Zverev, Ben Šelton i vjerovatno Feliks Ože-Alijasim.
Ukoliko Lorenco Muzeti osvoji turnir u Atini, on će zauzeti posljednje mjesto u toj grupi umjesto Kanađanina, piše B92.
