Poznato s kim će Đoković biti u grupi

Održan je žreb za Završni masters u Torinu, a Novak Đoković je smješten u grupu "Džimi Konors.

Najbolji srpski teniser će biti u grupi zajedno sa Karlosom Alkarazom, Tejlorom Fricom i Aleksom de Minorom.

Ukoliko odluči da zaigra, srpskog asa čeka izuzetno težak zadatak – duel sa Alkarazom, mladim Špancem koji je već više puta isticao da mu je Novak najveća inspiracija, ali i prepreka na putu ka vrhu.

Đoković još uvijek nije potvrdio učešće u Torinu, poručivši da će odluku donijeti poslije turnira u Atini, gdje ovog četvrtka igra četvrtfinale protiv Nuna Boržeša.

U drugoj grupi, nazvanoj po legendarnom Bjornu Borgu, snage će odmjeriti Janik Siner, Aleksander Zverev, Ben Šelton i vjerovatno Feliks Ože-Alijasim.

Ukoliko Lorenco Muzeti osvoji turnir u Atini, on će zauzeti posljednje mjesto u toj grupi umjesto Kanađanina, piše B92.