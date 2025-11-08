Logo
Da li će biti hapšenja? Oglasila se hrvatska policija o incidentu u Splitu

08.11.2025

21:51

Komentari:

0
Načelnik splitske policije Siniša Mihanović rekao je da je u upadu na "Dane srpske kulture" u Splitu učestvovao veći broj osoba od onih koje su trenutno obuhvaćene istragom.

Međutim, Mihanović nije mogao da potvrdi da li će biti novih hapšenja, prenose hrvatski mediji.

Na pitanje o mogućim novim okupljanjima u organizaciji Torcide, kao što je to bilo danas, Mihanović je rekao da je policija spremna, a bezbjednosnu situaciju u Splitu je ocijenio kao mirnu.

Stotinjak muškaraca obučenih u crno, od kojih je većina bila maskirana, prekinula je u ponedjeljak, 3. novembra u Splitu program "Dana srpske kulture", vrijeđajući učesnike manifestacije na nacionalnoj osnovi i uzvikujući ustaški pozdrav "Za dom spremni!".

Hapšenje, lisice

Svijet

Uhapšeni napadači koji su izboli mladića iz BiH

Devetorica osumnjičenih je nakon toga uhapšeno i određen im je jednomjesečni pritvor. Osumnjičeni su za nasilničko ponašanje i povredu slobode izražavanja nacionalne pripadnosti.

