Додик: Српска не гради само тунеле и ауто-путеве, већ и вјеру у сигурну будућност

09.11.2025
07:56
Коментари:2
Република Српска сваким новим пројектом показује да је успјешна заједница, да зна, може и хоће. Српскa не гради само тунеле, бране, ауто-путеве, већ и вјеру да имамо сигурну будућност, рекао је предсједник СНСД Милорад Додик.
- Током седмице обишли смо доводни тунел Хидроелектране "Дабар", која ће бити још један примјер успјеха и издржљивости нашег народа - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс у прегледу недјеље.
Република Српска сваким новим пројектом показује да је успјешна заједница, да зна, може и хоће. Српскa не гради само тунеле, бране, ауто-путеве, већ и вјеру да имамо сигурну будућност.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 9, 2025
Током седмице обишли смо доводни тунел Хидроелектране "Дабар", која ће бити још један примјер… pic.twitter.com/2C4VUP5GTP
Република Српска
14 ч3
Република Српска
14 ч1
Република Српска
15 ч0
Република Српска
16 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму