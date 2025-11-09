Logo
Large banner

Додик: Српска не гради само тунеле и ауто-путеве, већ и вјеру у сигурну будућност

09.11.2025

07:56

Коментари:

2
Додик: Српска не гради само тунеле и ауто-путеве, већ и вјеру у сигурну будућност
Фото: Борислав Здриња

Република Српска сваким новим пројектом показује да је успјешна заједница, да зна, може и хоће. Српскa не гради само тунеле, бране, ауто-путеве, већ и вјеру да имамо сигурну будућност, рекао је предсједник СНСД Милорад Додик.

- Током седмице обишли смо доводни тунел Хидроелектране "Дабар", која ће бити још један примјер успјеха и издржљивости нашег народа - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс у прегледу недјеље.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Раскомадана тијела Новака и Ане пронађенa у контејнерима

Свијет

Раскомадана тијела Новака и Ане пронађенa у контејнерима

13 ч

0
Ђоковић каквог никад нисмо вид‌јели

Тенис

Ђоковић каквог никад нисмо вид‌јели

13 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Да ли ће бити хапшења? Огласила се хрватска полиција о инциденту у Сплиту

13 ч

1
Препорука стручњака: Зашто је важно редовно чистити пластичне боце

Здравље

Препорука стручњака: Зашто је важно редовно чистити пластичне боце

14 ч

1

Више из рубрике

Додик: Побједа Карана је пораз Шмита и свих који мрзе Српску

Република Српска

Додик: Побједа Карана је пораз Шмита и свих који мрзе Српску

14 ч

3
Каран за АТВ: Избори су нам наметнути, али спремни смо да побиједи Српска

Република Српска

Каран за АТВ: Избори су нам наметнути, али спремни смо да побиједи Српска

14 ч

1
Цвијановић: СНСД на сваки изазов одговори снагом народа

Република Српска

Цвијановић: СНСД на сваки изазов одговори снагом народа

15 ч

0
У Српској почела кампања за пријевремене предсједничке изборе

Република Српска

У Српској почела кампања за пријевремене предсједничке изборе

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

30

Стручњаци упозоравају: Ови популарни напици могу негативно да утичу на јетру

11

22

Може ли Ђоковић бројати до 110 и срушити Конорса?

11

17

Суптилни знакови који показују да ће вас партнер оставити

11

08

Рад професора Данила Ковача награђен у Србији

11

00

Снажни таласи усмртили три особе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner