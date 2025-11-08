Каран за АТВ: Избори су нам наметнути, али спремни смо да побиједи Српска

Извор:
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Каран истакао је у АТВ-ово емисији "У првом плану" да ће наметнути пријевремени избори бити поновна потврда народне воље и показати да само народ може одређивати ко је његов предсједник.
"Наравно да смо спремни и спремамо се да побиједи Српска. Али у исто вријеме, морам рећи, да смо присиљени, ко зна по који пут, да побиједи Српска", истакао је Каран.
Он је поновио да ови избори нису редовни избори, а требали би да буду празник демократије.
"Ови избори управо због тога што су настали на овакав начин, па и сами смо рекли да су пријевремени, а они нису пријевремени у некој редовној уставној процедури него су пријевремени зато што је непозвани странац овдје на нашим просторима хтио да уништи институцију Републике Српске, предсједника Републике Српске и цијелу Републику Српску", истакао је Каран.
Напоменуо је да народ треба да сачува слободу коју је већ сачувао небројено пута."Нисмо срећни што излазимо на ове изборе, они су нама наметнути, али управо те констатације дају једну посебну и тежину и значај ових пријевремених избора, за нас је то поново један референдум у којем српски народ треба да одговори на велики број питања, а једно од њих је основно да сачува своју слободу коју је већ сачувао небројено пута посљедњих тридесет година", истакао је Каран.
Додао је да се слобода заснива на темељима оних који су нам дали завјет да не смијемо дати никоме Републику Српску, а то су погинули борци Војске Републике Српске и цивили који су дали своје животе.
"Зато су ови пријевремени избори плебисцит и поновна потврда воље народа. Прије свега, народ ће овај пут показати да само народ и нико други не може одређивати ко је његов предсједник", рекао је Каран.
Он истиче да су ови избори су већ били одржани и да је народ је већ рекао своју ријеч и да је њихов предсједник Милорад Додик.
"Народ се већ опредијелио за политике које су политике очувања Републике Српске. Зато су ови избори посебни и специфични.Ово је континуитет наших политика, ништа се не догађа од данас, ово је само наставак оног што радимо пуних 30 година, а то је борба за статус Републике Српске", рекао је Каран.
Он је истакао да је СНСД сматрао и да сматра да се само јединством може одупријети настојима и одлукама Шмита и свима онима који су га подржали, прије свега неуставног Суда БиХ и тешким неуставним одлукама Уставног суда БиХ.
"Јединство је било снажан одговор и није било потребе за овакве изборе, могли смо наћи институционалне друге одговоре да их спријечимо да ону изборну вољу која је већ била прије три године поништи неко ко то нема право", рекао је Каран.
Он је истакао да постоје два пута и нагласио да је народ тај који одлучује и који је већ раније одлучио.
"Народ је тај који је изабрао свој пут и поново га треба потврдити, а друга политика је она политика која би ишла под руку Шмита и свих оних који су ружили изборну вољу нашег народа", рекао је Каран.
Он је закључио да је наш народ једини суверен и онај који може одабрати пут и очување Републике Српске.
Каран је нагласио да је Република Српска настала на вољи српског народа на којој и данас опстаје, а Дејтонски мировни споразум је ставио вољу српског народа и Републику Српску у међународне оквире.
"Република Српска је међународно верификована и призната. То је, такође, наша снага. Изворни Дејтонски споразум је наша снага. Осим политичких притисака, Српску су стално покушавали да угрозе економски, а она је успјела да се одржи и да се развија. Четврта снага су институције Републике Српске", навео је Каран.
Каран је навео да су баш зато они који желе уништити Републику Српску сматрали да ће када сруше Милорада Додика, а у исто вријеме и предсједника Српске, пасти највећа одбрана Српске протеклих 30 година, а то су институције Српске.
"Нисмо смјели дозволити прекид наше државне власти, то је једна од најснажнијих карактеристика сваке државе, њен континуитет државне власти. Они су га хтјели прекинути на неуставан, незаконит и груб начин", нагласио је Каран.
Каран је констатовао да се политика Милорада Додика заснива на очувању уставноправног статуса Републике Српске, њеној изградњи и развоју.
Говорећи о међународним односима Републике Српске, он је навео да је комплетно руководство Српске направило међународни субјективитет Српске и има контакте са најјачим силама у свијету, попут Русије, Америке, Кине и осталим земљама које уобличавају нови свјетски поредак.
