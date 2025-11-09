Na Filipinima evakuisano više od 100.000 ljudi, očekuje se super tajfun

Na Filipinima je evakuisano više od 100.000 ljudi, u očekivanju super tajfuna Fung-vong koji prema prognozi donosi jake kiše, razorne vjetrove i olujne udare a širom zemlje danas je otkazano više od 300 domaćih i međunarodnih letova, prema podacima filipinskog regulatora civilnog vazduhoplovstva.

Upozorenja na oluju izdata su u najvećem delu Filipina a najviši, 5. nivo upozorenja izdat je za jugoistočni Luzon, dok je područje glavnog grada Manile pod 3. nivoom upozorenja, prenosi Rojters.

Super tajfun Fung-vong, koga na Filipinima nazivaju Uvan, trebalo bi da stigne do kopna u provinciji Aurora u centralnom Luzonu najranije večeras po lokalnom vremenu.

U dijelovima regiona koji su pod upozorenjem za dolazak glavnih udara tajfuna već su zabilježeni nestanci struje zbog nevremena koje je počelo.

Fung-vong se približio Filipinima samo nekoliko dana nakon što je tu zemlju pogodio tajfun Kalmaegi, u kome su stradale 204 osobe.