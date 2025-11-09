Потонуо брод близу Малезије, стотине људи воде се као нестали

Извор:
Танјуг
09.11.2025
07:58
Коментари:0
Стотине људи се воде као нестали након што је брод потонуо близу границе Малезије и Тајланда, док је пронађено 10 преживјелих и једно тијело, саопштиле су малезијске власти.
Међу преживјелима пронађеним на мору код архипелага Лангкави били су, између осталих, три мушкарца из Мјанмара и један мушкарац из Бангладеша.
Према наводима локалних медија, пронађено је тијело жене народа Рохинџа из Мјанмара.
Република Српска
Додик: Српска не гради само тунеле и ауто-путеве, већ и вјеру у сигурну будућност
- Више жртава би могло бити пронађено на мору око три дана након потонућа брода, који је напустио Мјанмар, са око 300 људи на броду рекао је директор поморских власти сјеверних малезијских држава Кедах и Перлис Ромли Мустафа.
Полиција државе Кедах је саопштила да су се људи, који су путовали ка Малезији, првобитно укрцали на велики брод, али, како су се приближавали граници, наложено им је да се пребаце на три мања чамца, од којих је сваки превозио око 100 људи, како би избјегли да их власти открију.
- Статус друга два чамца није познат, а операција потраге и спасавања је у току - рекао је Абу Шах, шеф полиције државе Кедах.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму