Logo
Large banner

Потонуо брод близу Малезије, стотине људи воде се као нестали

Извор:

Танјуг

09.11.2025

07:58

Коментари:

0
Брод човјек море
Фото: GEORGE DESIPRIS/Pexels

Стотине људи се воде као нестали након што је брод потонуо близу границе Малезије и Тајланда, док је пронађено 10 преживјелих и једно тијело, саопштиле су малезијске власти.

Међу преживјелима пронађеним на мору код архипелага Лангкави били су, између осталих, три мушкарца из Мјанмара и један мушкарац из Бангладеша.

Према наводима локалних медија, пронађено је тијело жене народа Рохинџа из Мјанмара.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Српска не гради само тунеле и ауто-путеве, већ и вјеру у сигурну будућност

- Више жртава би могло бити пронађено на мору око три дана након потонућа брода, који је напустио Мјанмар, са око 300 људи на броду рекао је директор поморских власти сјеверних малезијских држава Кедах и Перлис Ромли Мустафа.

Полиција државе Кедах је саопштила да су се људи, који су путовали ка Малезији, првобитно укрцали на велики брод, али, како су се приближавали граници, наложено им је да се пребаце на три мања чамца, од којих је сваки превозио око 100 људи, како би избјегли да их власти открију.

- Статус друга два чамца није познат, а операција потраге и спасавања је у току - рекао је Абу Шах, шеф полиције државе Кедах.

Подијели:

Тагови:

potonuo brod

Malezija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Виц дана: Дезинфекција

Вицеви

Виц дана: Дезинфекција

4 ч

0
Раскомадана тијела Новака и Ане пронађенa у контејнерима

Свијет

Раскомадана тијела Новака и Ане пронађенa у контејнерима

13 ч

0
Ђоковић каквог никад нисмо вид‌јели

Тенис

Ђоковић каквог никад нисмо вид‌јели

13 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Да ли ће бити хапшења? Огласила се хрватска полиција о инциденту у Сплиту

13 ч

1

Више из рубрике

Раскомадана тијела Новака и Ане пронађенa у контејнерима

Свијет

Раскомадана тијела Новака и Ане пронађенa у контејнерима

13 ч

0
Затворен аеродром због неидентификованих летећих објеката

Свијет

Затворен аеродром због неидентификованих летећих објеката

14 ч

0
Ухапшени нападачи који су изболи младића из БиХ

Свијет

Ухапшени нападачи који су изболи младића из БиХ

14 ч

0
Језиво упозорење Украјинцима: Више немате могућност

Свијет

Језиво упозорење Украјинцима: Више немате могућност

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

30

Стручњаци упозоравају: Ови популарни напици могу негативно да утичу на јетру

11

22

Може ли Ђоковић бројати до 110 и срушити Конорса?

11

17

Суптилни знакови који показују да ће вас партнер оставити

11

08

Рад професора Данила Ковача награђен у Србији

11

00

Снажни таласи усмртили три особе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner