U automobilu pronađeno ugljenisano tijelo, evo na šta policija sumnja

Grčka policija pokušava da rasvijetli stravičan slučaj i otkrije ko je muškarac čije ugljenisano tijelo je pronađeno u jednom vozilu u selu Skurta, sjeverno od Atine.

Tijelo je pronađeno u zapaljenom vozilu u petak popodne, u izolovanom području, do kojeg se stiže starim seoskim putem, kojim mještani navodno rijetko i prolaze.

Policija istražuje da li je u vozilo pronađeno tijelo Albanca, građevinskog radnika po zanimanju, čiji nestanak je ranije prijavljen.

Kako navode, nestali muškarac nikad nije imao problema sa zakonom, a Albanac je prethodno otišao iz Vilia do Skurta, gdje mu se gubi svaki trag. Njegov automobil je pronađen ostavljen u selu.

Ono što zabrinjava policajce jeste činjenica da je automobil u kojem je pronađeno zapaljeno tijelo ukraden iz oblasti Glifade i imao je lažne registarske tablice.

Lokalna zajednica je šokirana, a ističu da je ugljenisano tijelo pronašao lovac koji je slučajno prolazio ovim dijelom.

Vjeruje se da je riječ o krivičnom djelu, jer su u vozilu, osim ljudskih ostataka pronađene i lisice.

Iz policije su potvrdili da su i vozilo i tijelo prebačeni u laboratoriju kako bi se prikupili dokazi i DNK uzorci, ne bi li se identifikovala žrtva.

Prema policiji, automobil i tijelo su se na tom mjestu nalazili najmanje dva dana prije nego što su pronađeni.

Policajci ne isključuju nijednu mogućnost, ali prvi podaci ukazuju da se radi o dobro isplaniranoj akciji, pri čemu su počinioci odabrali posebno izolovano mjesto, vjerovatno vrlo dobro poznajući okolinu.