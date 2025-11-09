Logo
U automobilu pronađeno ugljenisano tijelo, evo na šta policija sumnja

У аутомобилу пронађено угљенисано тијело, ево на шта полиција сумња
Foto: cottonbro studio/Pexels

Grčka policija pokušava da rasvijetli stravičan slučaj i otkrije ko je muškarac čije ugljenisano tijelo je pronađeno u jednom vozilu u selu Skurta, sjeverno od Atine.

Tijelo je pronađeno u zapaljenom vozilu u petak popodne, u izolovanom području, do kojeg se stiže starim seoskim putem, kojim mještani navodno rijetko i prolaze.

Полиција Србија

Hronika

Vozač poginuo u direktnom sudaru autobusa i automobila

Policija istražuje da li je u vozilo pronađeno tijelo Albanca, građevinskog radnika po zanimanju, čiji nestanak je ranije prijavljen.

Kako navode, nestali muškarac nikad nije imao problema sa zakonom, a Albanac je prethodno otišao iz Vilia do Skurta, gdje mu se gubi svaki trag. Njegov automobil je pronađen ostavljen u selu.

Ono što zabrinjava policajce jeste činjenica da je automobil u kojem je pronađeno zapaljeno tijelo ukraden iz oblasti Glifade i imao je lažne registarske tablice.

Филипини-Тајфун-05112025

Svijet

Na Filipinima evakuisano više od 100.000 ljudi, očekuje se super tajfun

Lokalna zajednica je šokirana, a ističu da je ugljenisano tijelo pronašao lovac koji je slučajno prolazio ovim dijelom.

Vjeruje se da je riječ o krivičnom djelu, jer su u vozilu, osim ljudskih ostataka pronađene i lisice.

Iz policije su potvrdili da su i vozilo i tijelo prebačeni u laboratoriju kako bi se prikupili dokazi i DNK uzorci, ne bi li se identifikovala žrtva.

Prema policiji, automobil i tijelo su se na tom mjestu nalazili najmanje dva dana prije nego što su pronađeni.

илу-брод-човјек-море-29082025

Svijet

Potonuo brod blizu Malezije, stotine ljudi vode se kao nestali

Policajci ne isključuju nijednu mogućnost, ali prvi podaci ukazuju da se radi o dobro isplaniranoj akciji, pri čemu su počinioci odabrali posebno izolovano mjesto, vjerovatno vrlo dobro poznajući okolinu.

pronađeno tijelo

Grčka

