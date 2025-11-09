Logo
Large banner

Dodik: Srpska ne gradi samo tunele i auto-puteve, već i vjeru u sigurnu budućnost

09.11.2025

07:56

Komentari:

2
Додик: Српска не гради само тунеле и ауто-путеве, већ и вјеру у сигурну будућност
Foto: Borislav Zdrinja

Republika Srpska svakim novim projektom pokazuje da je uspješna zajednica, da zna, može i hoće. Srpska ne gradi samo tunele, brane, auto-puteve, već i vjeru da imamo sigurnu budućnost, rekao je predsjednik SNSD Milorad Dodik.

- Tokom sedmice obišli smo dovodni tunel Hidroelektrane "Dabar", koja će biti još jedan primjer uspjeha i izdržljivosti našeg naroda - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks u pregledu nedjelje.

Podijeli:

Tag:

Milorad Dodik

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Раскомадана тијела Новака и Ане пронађенa у контејнерима

Svijet

Raskomadana tijela Novaka i Ane pronađena u kontejnerima

13 h

0
Ђоковић каквог никад нисмо вид‌јели

Tenis

Đoković kakvog nikad nismo vid‌jeli

13 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Da li će biti hapšenja? Oglasila se hrvatska policija o incidentu u Splitu

13 h

1
Препорука стручњака: Зашто је важно редовно чистити пластичне боце

Zdravlje

Preporuka stručnjaka: Zašto je važno redovno čistiti plastične boce

13 h

1

Više iz rubrike

Додик: Побједа Карана је пораз Шмита и свих који мрзе Српску

Republika Srpska

Dodik: Pobjeda Karana je poraz Šmita i svih koji mrze Srpsku

14 h

3
Каран за АТВ: Избори су нам наметнути, али спремни смо да побиједи Српска

Republika Srpska

Karan za ATV: Izbori su nam nametnuti, ali spremni smo da pobijedi Srpska

14 h

1
Цвијановић: СНСД на сваки изазов одговори снагом народа

Republika Srpska

Cvijanović: SNSD na svaki izazov odgovori snagom naroda

15 h

0
У Српској почела кампања за пријевремене предсједничке изборе

Republika Srpska

U Srpskoj počela kampanja za prijevremene predsjedničke izbore

16 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

30

Stručnjaci upozoravaju: Ovi popularni napici mogu negativno da utiču na jetru

11

22

Može li Đoković brojati do 110 i srušiti Konorsa?

11

17

Suptilni znakovi koji pokazuju da će vas partner ostaviti

11

08

Rad profesora Danila Kovača nagrađen u Srbiji

11

00

Snažni talasi usmrtili tri osobe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner