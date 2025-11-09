Dodik: Srpska ne gradi samo tunele i auto-puteve, već i vjeru u sigurnu budućnost

09.11.2025
07:56
Komentari:2
Republika Srpska svakim novim projektom pokazuje da je uspješna zajednica, da zna, može i hoće. Srpska ne gradi samo tunele, brane, auto-puteve, već i vjeru da imamo sigurnu budućnost, rekao je predsjednik SNSD Milorad Dodik.
- Tokom sedmice obišli smo dovodni tunel Hidroelektrane "Dabar", koja će biti još jedan primjer uspjeha i izdržljivosti našeg naroda - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks u pregledu nedjelje.
Republika Srpska svakim novim projektom pokazuje da je uspješna zajednica, da zna, može i hoće. Srpska ne gradi samo tunele, brane, auto-puteve, već i vjeru da imamo sigurnu budućnost.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 9, 2025
Tokom sedmice obišli smo dovodni tunel Hidroelektrane "Dabar", koja će biti još jedan primjer… pic.twitter.com/2C4VUP5GTP
