Karan za ATV: Izbori su nam nametnuti, ali spremni smo da pobijedi Srpska

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan istakao je u ATV-ovo emisiji "U prvom planu" da će nametnuti prijevremeni izbori biti ponovna potvrda narodne volje i pokazati da samo narod može određivati ko je njegov predsjednik.

"Naravno da smo spremni i spremamo se da pobijedi Srpska. Ali u isto vrijeme, moram reći, da smo prisiljeni, ko zna po koji put, da pobijedi Srpska", istakao je Karan.

On je ponovio da ovi izbori nisu redovni izbori, a trebali bi da budu praznik demokratije.

"Ovi izbori upravo zbog toga što su nastali na ovakav način, pa i sami smo rekli da su prijevremeni, a oni nisu prijevremeni u nekoj redovnoj ustavnoj proceduri nego su prijevremeni zato što je nepozvani stranac ovdje na našim prostorima htio da uništi instituciju Republike Srpske, predsjednika Republike Srpske i cijelu Republiku Srpsku", istakao je Karan.

Napomenuo je da narod treba da sačuva slobodu koju je već sačuvao nebrojeno puta."Nismo srećni što izlazimo na ove izbore, oni su nama nametnuti, ali upravo te konstatacije daju jednu posebnu i težinu i značaj ovih prijevremenih izbora, za nas je to ponovo jedan referendum u kojem srpski narod treba da odgovori na veliki broj pitanja, a jedno od njih je osnovno da sačuva svoju slobodu koju je već sačuvao nebrojeno puta posljednjih trideset godina", istakao je Karan.

Dodao je da se sloboda zasniva na temeljima onih koji su nam dali zavjet da ne smijemo dati nikome Republiku Srpsku, a to su poginuli borci Vojske Republike Srpske i civili koji su dali svoje živote.

"Zato su ovi prijevremeni izbori plebiscit i ponovna potvrda volje naroda. Prije svega, narod će ovaj put pokazati da samo narod i niko drugi ne može određivati ko je njegov predsjednik", rekao je Karan.

On ističe da su ovi izbori su već bili održani i da je narod je već rekao svoju riječ i da je njihov predsjednik Milorad Dodik.

"Narod se već opredijelio za politike koje su politike očuvanja Republike Srpske. Zato su ovi izbori posebni i specifični.Ovo je kontinuitet naših politika, ništa se ne događa od danas, ovo je samo nastavak onog što radimo punih 30 godina, a to je borba za status Republike Srpske", rekao je Karan.

On je istakao da je SNSD smatrao i da smatra da se samo jedinstvom može oduprijeti nastojima i odlukama Šmita i svima onima koji su ga podržali, prije svega neustavnog Suda BiH i teškim neustavnim odlukama Ustavnog suda BiH.

"Jedinstvo je bilo snažan odgovor i nije bilo potrebe za ovakve izbore, mogli smo naći institucionalne druge odgovore da ih spriječimo da onu izbornu volju koja je već bila prije tri godine poništi neko ko to nema pravo", rekao je Karan.

On je istakao da postoje dva puta i naglasio da je narod taj koji odlučuje i koji je već ranije odlučio.

"Narod je taj koji je izabrao svoj put i ponovo ga treba potvrditi, a druga politika je ona politika koja bi išla pod ruku Šmita i svih onih koji su ružili izbornu volju našeg naroda", rekao je Karan.

On je zaključio da je naš narod jedini suveren i onaj koji može odabrati put i očuvanje Republike Srpske.

Karan je naglasio da je Republika Srpska nastala na volji srpskog naroda na kojoj i danas opstaje, a Dejtonski mirovni sporazum je stavio volju srpskog naroda i Republiku Srpsku u međunarodne okvire.

"Republika Srpska je međunarodno verifikovana i priznata. To je, takođe, naša snaga. Izvorni Dejtonski sporazum je naša snaga. Osim političkih pritisaka, Srpsku su stalno pokušavali da ugroze ekonomski, a ona je uspjela da se održi i da se razvija. Četvrta snaga su institucije Republike Srpske", naveo je Karan.

Karan je naveo da su baš zato oni koji žele uništiti Republiku Srpsku smatrali da će kada sruše Milorada Dodika, a u isto vrijeme i predsjednika Srpske, pasti najveća odbrana Srpske proteklih 30 godina, a to su institucije Srpske.

"Nismo smjeli dozvoliti prekid naše državne vlasti, to je jedna od najsnažnijih karakteristika svake države, njen kontinuitet državne vlasti. Oni su ga htjeli prekinuti na neustavan, nezakonit i grub način", naglasio je Karan.

Karan je konstatovao da se politika Milorada Dodika zasniva na očuvanju ustavnopravnog statusa Republike Srpske, njenoj izgradnji i razvoju.

Govoreći o međunarodnim odnosima Republike Srpske, on je naveo da je kompletno rukovodstvo Srpske napravilo međunarodni subjektivitet Srpske i ima kontakte sa najjačim silama u svijetu, poput Rusije, Amerike, Kine i ostalim zemljama koje uobličavaju novi svjetski poredak.