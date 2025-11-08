Logo
Egić za ATV: U toku program za zapošljavanje djece poginulih boraca

Bojan Nosović

08.11.2025

18:15

Егић за АТВ: У току програм за запошљавање дјеце погинулих бораца
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske preko Ministarstva boračko-invalidske zaštite od 2012. godine u kontinuitetu provodi program zapošljavanja djece poginulih boraca i kroz te programe do sada je zaposleno 2.727 djece poginulih boraca.

Rekao je ovo za ATV ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Egić.

Naglasio je da je u toku realizacija programa koji obuhvata zapošljavanje djece poginulih boraca a koji se odnosi na povrat poreza za preduzetnike koji ih zapošljavaju.

"Tu je napravljena jedna diskriminacija. Porezi i doprinosi se vraćaju u iznosu od 100%, dok je za ostale kategorije povrat 80%. Takođe, Ministarstvo je prije mjesec dana objavilo Javni poziv za svu djecu poginulih boraca da se jave direktno Ministarstvu kako bi uzeli njihove podatke od školske spreme, godina, pola, a da bi mogli da napravimo kvalitetnije programe zapošljavanja", Istakao je Egić.

Objasnio je da se trenutno na Zavodu trenutno nalazi 1607 djece poginulih boraca.

"Od kojih su 460 već koristili neke programe Zavoda za zapošljavanje. Kao odgovorna Vlada mi imamo cilj da konstantno radimo kvaliteta života boračkih populacija. Naravno, tu spada naša težnja da što prije završimo zapošljavanje sve djece poginulih boraca u što kraćem roku", zaključio je Egić za ATV.

Danijel Egić

posao

zapošljavanje

djeca poginulih boraca

boračke kategorije

