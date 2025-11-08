Dodik: Pobjeda Karana je poraz Šmita i svih koji mrze Srpsku

Predsjednik SNSD Milorad Dodik poručio je na otvaranju izborne kampanje večeras u Bijeljini da je pobjeda predsjedničkog kandidata Siniše Karana poraz Kristijana Šmita i svih koji mrze Republiku Srpsku.

"Ko podržava mene, treba da glasa za Karana, ko glasa za njega glasa i za Republiku Srpsku, a ko glasa za druge, glasa za Šmita i želi da podstakne njegovu pobjedu, izdaju i razvaljivanje Republike Srpske", rekao je Dodik.

On je istakao da će narod na izborima suditi onima koji su željeli da presude Republici Srpskoj, a kao najveću zadužbinu vladajuće politike naveo je sigurnost Republike Srpske.

"Sudili su meni, sada je vrijeme da narod presudi njima", rekao je Dodik i zahvalio narodu za povjerenje i za sve dosadašnje pobjede.

Funkcija mu, kaže, ne znači ništa i najavljuje da će nastaviti da se bavi politikom, da će biti najbliži mogući saradnik svim izabranim ljudima iz Republike Srpske.

Predsjednički kandidat Siniša Karan rekao je na predizbornom predstavljanju da je Republika Srpska ponovo na referendumu i da narod ovaj put odlučuje da je on jedini koji može da odlučuje.

Republika Srpska Karan za ATV: Izbori su nam nametnuti, ali spremni smo da pobijedi Srpska

"Republika Srpska je tako nastala, plebiscitom, narodnom voljom, a sada, 30 godina nakon Dejtona, narod ponovo potvrđuje svoju volju", rekao je Karan i poručio da niko nema prava na izdaju Srpske u čije je temelje položeno desetine hiljada života heroja.

"Nismo htjeli ove izbore, ali velika je stvar da potvrdimo izbor naroda i narodnu volju. Narode, birate za sebe i svoj suverenitet", naglasio je Karan.

U obraćanju na skupu, on je Semberiju nazvao srcem Republike Srpske, a Semberce prijateljima i rekao da imaju šansu da izaberu svog Semberca da nastavi politiku Milorada Dodika.

"Glasamo protiv onih koji hoće da zgaze ponos srpskog naroda, za pravo da živimo ponosni i slobodni", ocijenio je Karan.

Potpredsjednik SNSD Željka Cvijanović izjavila je na skupu da su ciljevi Republike Srpske mir, stabilnost i sloboda, a izbori momenat u kojem Srpska treba da ojača.

"Svaki naš izlazak na izbore je borba za Republiku Srpsku", navela je Cvijanovićeva i rekla da je sigurna u pobjedu.

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Bijeljina Bojan Savić rekao je da je siguran u pobjedu i pozvao građane da na izborima odbrane Republiku Srpsku.

Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić istakao je na tribini da će pobjeda Karana obezbijediti Republici Srpskoj stabilnost, sigurnost, mir i razvoj.

Podršku Karanu do izborne pobjede pružili su i predstavnici koalicionih partnera Ujedinjene Srpske, Demokratskog saveza, SNS, RSS i DNS.

Nenad Nešić iz DNS-a je poručio da su ovo najvažniji izbori na koje su Srbi natjerani i istakao da Srbi na nepravdu odgovaraju inatom, te izrazio uvjerenje u izbornu pobjedu Karana.

I NPS je pružio pšodršku Karanu, a Darko Banjac je rekao da se volja naroda pobijediti ne može.

"Biramo slobodu da mi biramo ko će nas predstavljati, a ne da pognemo glave, puzimo, klečimo i ispunjavamo tuđe zahtjeve", rekao je Banjac.