Pokušao da prokrijumčari 15 zlatnih poluga, ''pao'' na granici

Izvor:

Tanjug

09.11.2025

08:48

Komentari:

0
Sud u Zabajkalskom kraju u Rusiji konfiskovao je 15 poluga plemenitih metala koje su sadržale 5,5 kilograma hemijski čistog zlata, vrijednih skoro 50 miliona rubalja, odnosno oko 530 hiljada evra, koje je kineski državljanin je namjeravao da prokrijumčari u Kinu.

Poluge su pronađene u skrivenom odjeljku autobusa, prenose RIA Novosti, pozivajući se na sudske dokumente u koje su imali uvid.

Dokumenti ukazuju da je kineskom državljaninu Li Bingsenu, vozaču turističkog autobusa, u julu u Zabajkalsku prišao ranije nepoznati sunarodnik.

Čovjek je zamolio vozača da prokrijumčari zlatne poluge u Kinu u tajnom odjeljku autobusa za novčanu nagradu od 2.000 juana (oko 240 evra).

Zlatne poluge su otkrivene u autobusu tokom carinske inspekcije na ruskoj granici, uprkos izjavljenoj tvrdnji kineskog državljanina da nije prevozio nikakve plemenite metale koji podležu obaveznoj deklaraciji, navodi se u dokumentima.

Protiv Li Bingsena pokrenut je krivični postupak zbog ilegalnog kretanja strateški važne robe u velikim količinama preko carinske granice Evroazijske ekonomske unije.

Vještačenjem je utvrđeno da je 15 poluga napravljeno, između ostalog, od legure od 5.598 grama zlata i 1.104 grama srebra.

Okrivljeni se, prema materijalima slučaja, izjasnio krivim.

U septembru je osuđen na novčanu kaznu od 850.000 rubalja (oko 9.000 evra).

Sud je takođe naložio da poluge ostanu u ormariću za skladištenje dokaza u carinskoj kancelariji u Čiti dok se ne završi krivični postupak protiv neidentifikovane osobe, kineskog državljanina koji je predao zlato vozaču.

Tužilaštvo se, međutim, žalilo na presudu, tvrdeći da poluge treba konfiskovati i vratiti državi.

Zabajkalski regionalni sud se složio sa ovim i izmijenio presudu, pa su poluge konfiskovane i predate Ruskoj Federaciji, navodi se u sudskim dokumentima.

zlatne poluge

krijumčarenje

