Veliko interesovanje za ponudu Srpske na Sajmu turizma u Kragujevcu

SRNA

09.11.2025

Сајам туризма у Крагујевцу
Foto: SRNA

Turistička ponuda Republike Srpske izazvala je veliko interesovanje na trodnevnom 16. Međunarodnom sajmu turizma i seoskog turizma u Kragujevcu, rečeno je u Turističkoj organizaciji Srpske.

Saradnik za odnose s javnošću Turističke organizacije Sanela Šimun rekla je da je predstavljena najatraktivnija ponuda turističkih destinacija u Srpskoj, sa akcentom na programe i sadržaje za turiste u predstojećoj zimskoj sezoni na Jahorini i Kozari.

Ona je istakla da se očekuje veliki priliv turista iz Srbije tokom novogodišnjih praznika.

Šimunova je navela da je naglasak u predstavljanju ponude u Kragujevcu bio i na ponudi banjskih centara, avanturističkom turizmu, seoskom i vjerskom turizmu, nacionalnim parkovima, te siti brejk destinacijama.

Na zajedničkom izložbenom prostoru, osim Turističke organizacije Republike Srpske, predstavljene i turističke organizacije Banjaluke, Trebinja, Nevesinja, Istočnog Sarajeva, Modriče, Bijeljine, Prijedora, Teslića, kao i Terme Ozren.

- Nastup na ovom sajmu od interesa je za Republiku Srpsku, budući da najveći broj turista u Srpsku dolazi upravo iz Srbije - naglasila je Šimunova.

Ona je rekla da je tokom Sajma potpisan i sporazum o saradnji turističkih organizacija Prijedora i Kragujevca kojim se potvrđuje interes za jačanje međuregionalne saradnje u oblasti turizma, razmjenu iskustava, promociju turističkih potencijala, kao i razvoj zajedničkih projekata i turističkih proizvoda.

Šimunova je istakla da Međunarodni sajam turizma i seoskog turizma u Kragujevcu, koji je trajao od 6. novembra do juče, predstavlja jednu o najznačajnijih manifestacija u centralnoj Srbiji posvećenih turizmu, a ove godine okupio je brojne izlagače iz zemlje i regiona.

Turizam

Kragujevac

