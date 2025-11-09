Logo
Large banner

Astrolozi: Tri horoskopska znaka od ned‌jelje čeka osjetno bolji život

Izvor:

Indeks

09.11.2025

09:31

Komentari:

0
horoskop astrologija
Foto: Unsplash

Od ned‌jelje, 9. novembra, tri horoskopska znaka ulaze u osjetno mirniju i stabilniju životnu fazu. Tog dana na nebu se stvara snažan trigon između Sunca i Mjeseca, a ovaj skladan astrološki aspekt donosi ravnotežu između srca i uma. Jača samopouzdanje, vraća unutarnji mir i otvara vrata pozitivnim promjenama.

Za Rakove, Lavove i Strijelce, ova promjena donosi osjećaj podrške i jasnoće. Prošlost gubi snagu, a pogled prema budućnosti postaje sve optimističniji. Osjećaj svjetla i olakšanja biće snažan, gotovo opipljiv, prenosi Indeks.

Rak

Rakovi će osjetiti olakšanje i smirenje, kao da se napokon stišava haos koji su proživljavali posljednjih sedmica. Shvatiće da su se neke stvari morale dogoditi upravo onako kako su se dogodile, i to prihvatanje donijeće vam mir.

Moguće je da će im neko uputiti nježnu riječ, pružiti gest dobrote ili će doživjeti mali, ali značajan uspjeh.

Lav

Lavovima ova promjena donosi novi talas samopouzdanja. Trigon Sunca i Mjeseca pomaže da se ponovno usredsrede i prepoznaju gd‌je treba usmjere svoju energiju. Osjećaj unutrašnje snage i jasnoće postaje sve izraženiji.

Situacije koje su se činile beznadežnim sada izgledaju kao nove prilike. Vrijeme je da se prisjete ko su i koliko su jaki.

Strijelac

Strijelci će osjetiti snažan povratak nade. Trigon Sunca i Mjeseca vraća optimizam i širu sliku koju možda nisu vid‌jeli u posljednje vrijeme. Sada ponovno znaju što ih vodi, a to je njihova vjera u sreću i smisao.

Učiće se svjesno udaljavati od negativnih uticaja, i upravo u tome pronalaziće svoju snagu.

Ned‌jelja je dan kada se sve počinje vraćati na svoje mjesto. Bolji dani nisu samo blizu, oni su već tu.

DJECA-RODITELJI-180925

Zanimljivosti

Najzahtjevniji roditelji rađaju se u ova tri horoskopska znaka

Podijeli:

Tagovi:

Horoskop

astrologija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Djeca, roditelji

Zanimljivosti

Najzahtjevniji roditelji rađaju se u ova tri horoskopska znaka

3 h

0
Висибаба

Zanimljivosti

Procvjetala rijetka i neobična visibaba - divan prizor iz BiH

18 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Sva vrata sreće se iznenada otvaraju za ova tri znaka

20 h

0
Крсна слава црква православље

Zanimljivosti

Kako se pravilno čestita krsna slava?

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

30

Stručnjaci upozoravaju: Ovi popularni napici mogu negativno da utiču na jetru

11

22

Može li Đoković brojati do 110 i srušiti Konorsa?

11

17

Suptilni znakovi koji pokazuju da će vas partner ostaviti

11

08

Rad profesora Danila Kovača nagrađen u Srbiji

11

00

Snažni talasi usmrtili tri osobe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner