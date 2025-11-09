Od ned‌jelje, 9. novembra, tri horoskopska znaka ulaze u osjetno mirniju i stabilniju životnu fazu. Tog dana na nebu se stvara snažan trigon između Sunca i Mjeseca, a ovaj skladan astrološki aspekt donosi ravnotežu između srca i uma. Jača samopouzdanje, vraća unutarnji mir i otvara vrata pozitivnim promjenama.

Za Rakove, Lavove i Strijelce, ova promjena donosi osjećaj podrške i jasnoće. Prošlost gubi snagu, a pogled prema budućnosti postaje sve optimističniji. Osjećaj svjetla i olakšanja biće snažan, gotovo opipljiv, prenosi Indeks.

Rak

Rakovi će osjetiti olakšanje i smirenje, kao da se napokon stišava haos koji su proživljavali posljednjih sedmica. Shvatiće da su se neke stvari morale dogoditi upravo onako kako su se dogodile, i to prihvatanje donijeće vam mir.

Moguće je da će im neko uputiti nježnu riječ, pružiti gest dobrote ili će doživjeti mali, ali značajan uspjeh.

Lav

Lavovima ova promjena donosi novi talas samopouzdanja. Trigon Sunca i Mjeseca pomaže da se ponovno usredsrede i prepoznaju gd‌je treba usmjere svoju energiju. Osjećaj unutrašnje snage i jasnoće postaje sve izraženiji.

Situacije koje su se činile beznadežnim sada izgledaju kao nove prilike. Vrijeme je da se prisjete ko su i koliko su jaki.

Strijelac

Strijelci će osjetiti snažan povratak nade. Trigon Sunca i Mjeseca vraća optimizam i širu sliku koju možda nisu vid‌jeli u posljednje vrijeme. Sada ponovno znaju što ih vodi, a to je njihova vjera u sreću i smisao.

Učiće se svjesno udaljavati od negativnih uticaja, i upravo u tome pronalaziće svoju snagu.

Ned‌jelja je dan kada se sve počinje vraćati na svoje mjesto. Bolji dani nisu samo blizu, oni su već tu.