Roditeljstvo nosi niz izazova, odgovornosti i stalnih odluka o tome što je najbolje za dijete.

Ipak, neki roditelji očekuju više, postavljaju više ciljeve i uslove te žele odgajati svoju d‌jecu u skladu sa visokim standardima koje smatraju ispravnima.

To ne znači da su strogi bez razloga - najčešće iza toga stoji uvjerenje da dijete mora dati maksimum kako bi uspjelo u svijetu koji nije uvijek blag.

Prema astrološkim tumačenjima, tri horoskopska znaka posebno teže strogom odgoju koji podrazumijeva visoke ambicije i jasna pravila.

Iako su zahtjevni, oni samo žele da njihova d‌jeca budu sigurna, samostalna i spremna za život, prenosi Indeks.

Jarac

Jarac je znak koji vrlo ozbiljno shvata roditeljsku ulogu.

On vjeruje da dijete treba naučiti kako funkcioniše stvarni svijet, bez uljepšavanja i prevelikog romantizovanja.

Ovaj znak često potiče dijete na red, disciplinu i odgovornost, očekujući da ispuni zadatke do kraja i da stoji iza svojih odluka.

Nema mnogo popusta za odgađanje ili lijenost. Jarac ima jasan okvir i očekuje da se on poštuje, ali uz sve to ulaže ogroman trud da d‌jetetu obezbjedi stabilnost i strukturu.

D‌jevica

D‌jevica je detaljna, puno analizira i izrazito uključena u sve aspekte odgoja.

Od ranog d‌jetinjstva potiče razvoj rutina, organizaciju i razvijanje sposobnosti koje će d‌jetetu dugoročno koristiti.

Očekivanja koja ovaj znak ima prema d‌jeci često proizlaze iz želje za postizanjem najboljeg mogućeg rezultata.

D‌jevica rijetko popušta kada je u pitanju kvalitetno obavljen zadatak - ona želi vid‌jeti trud, napredak i razumijevanje.

D‌jecu potiče na usvajanje praktičnih vještina i navika koje im kasnije mogu olakšati život.

Lav

Lav kao roditelj želi da dijete da sve od sebe.

Njegova očekivanja često su usmjerena prema tome da dijete bude najbolje u onome što radi.

Lav vjeruje da svaka osoba ima potencijal biti posebna i da se taj potencijal mora razvijati i poticati.

Zbog toga će Lav često gurati dijete prema aktivnostima gd‌je se može pokazati, istaknuti i razviti svoje sposobnosti.

Uz to, Lav daje veliku podršku i motiviše dijete da vjeruje u sebe, ali očekuje da se pokaže trud i inicijativa.