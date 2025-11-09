Linta: Hrvatska duboko zarobljena u ustaškoj i genocidnoj prošlosti

Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta rekao je za RTRS da su incidenti, koji su se dogodili u Hrvatskoj u posljednjih nekoliko dana, samo vrh ledenog brijega i sveukupne atmosfere koja u toj zemlji vlada proteklih 35 godina.

- Tokom tih 35 godina imali smo različite vidove napada na Srbe, a zatišje je nastupio kada je Hrvatska ulazila u EU. Međutim, dva mjeseca po ulasku u EU, počelo je razbijanje i skidanje dvojezičnih, ćiriličnih tabli. Novi talas je počeo sa HDZ-ovom Vladom na čelu sa Andrejem Plenkovićem - rekao je Linta, dodajući da je sljedeći korak bilo pokroviteljstvo takozvane blajburške tragedije, kao i rehabilitacija ustaškog pozdrava "Za dom spremni".

On je rekao da proces ustašizacije u Hrvatskoj traje 35 godina i da je na djelu mržnja i strah.

- U Hrvatskoj otvorne ustaške snage žele potpuno da zabrane bilo kakve, čak i kulturne manifestacije Srba. U Hrvatskoj vlada zakon linča, zakon ulice - istakao je Linta.

On je naveo da su se juče u Splitu okupile pristalice Ante Pavelića i Mate Bobana, odnosno ustaše koje ne žele ništa srpsko u Hrvatskoj.

- Hrvatska živi duboko zarobljena u svojoj ustaškoj, genocidnoj prošlosti, osim malog broja Hrvata koji su svjesni situacije. Hrvatska sve više postaje zemlja nestabilnosti, jer krši temeljene vrijednosti vladavine prava - smatra Linta.

Podsjećamo, nakon što je stotinjak maskiranih muškaraca prekinulo u Splitu program manifestacije Dani srpske kulture, uzvikujući ustaški pozdrav "Za dom spremni", vrijeđajući učesnike na nacionalnoj osnovi i tjerajući ih da se raziđu, uslijedio je i incident u Zagrebu.

Juče je u Splitu održan protest navijačke grupe Torcida zbog hapšenja devet osoba koje su spriječile održavanje Dana srpske kulture u tom gradu. Na protestu u centru grada u više navrata čuo se ustaški poklič "Za dom spremni".