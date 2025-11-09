Gužve na pojedinim graničnim prelazima

Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Brod, Gradiška i Gradina pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Na ostalim prelazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta.

Republika Srpska Dodik: Neprihvatljivo širenje srbofobije, podržavam Srbe u Hrvatskoj

Magla se još zadržala duž rijeke Save, dok su u ostalim dijelovima Republike Srpske uslovi za vožnju povoljni.

Iz AMS-a upozoravaju na učestale odrone kamenja i zemlje na kolovoz u usjecima i pored kamenih kosina.