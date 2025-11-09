Logo
Došao kod prijatelja u kuću, pa napastvovao djevojčicu

Дошао код пријатеља у кућу, па напаствовао дјевојчицу

Policija u Barajevu u petak je uhapsila D.J. zbog sumnje na polno uznemiravanje maloljetnog lica.

Prema nezvaničnim saznanjima Telegraf.rs, D.J. je iskoristio priliku dok je bio u posjeti kod prijatelja i neprimjereno se ponašao prema maloljetnoj A.M., rođenoj 2011. godine.

Кина-застава

Svijet

Kina ublažila restrikcije na izvoz rijetkih metala u SAD

Incident se dogodio kada je osumnjičeni iskoristio trenutak kada je ostao sam sa djevojčicom, koju je potom dodirivao po genitalijama i ljubio je po vratu.

Ovaj slučaj je izazvao veliku uznemirenost u lokalnoj zajednici, a istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.

policija hrvatska

Region

Napad u centru Zagreba: Više osoba pretuklo ženu i muškarca

Nadležni organi preduzimaju sve potrebne mjere kako bi se obezbijedila pravda i zaštita maloljetne žrtve.

