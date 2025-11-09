Logo
Ubio suprugu ispred crkve dok je u naručju držala njihovo najmlađe dijete

Izvor:

Telegraf

09.11.2025

13:03

Убио супругу испред цркве док је у наручју држала њихово најмлађе дијете
Foto: ATV

Majka troje djece ubijena je ispred crkve dok je u rukama držala trogodišnje dijete. Jezivi zločin dogodio se u selu Beću u Rumuniji, a za ubistvo se sumnjiči suprug ubijene.

Mihaela je u naručju držala svoje najmlađe dijete kada ju je, kako se vjeruje, njen suprug Gigi nožem izbo 15 puta.

Najmlađe dijete su kasnije pronašle komšije kako drži majku u naručju.

Građani koji su poznavali Mihaelu govore da su se ona i Gigi vjenčali iz velike ljubavi i da su dobili troje djece. Onda je u jednom trenutku sve krenulo nizbrdo, a Gigi je postao nasilan prema Mihaeli. Više puta je navodno brutalno prebijana, te je prije dva mjeseca uzela najmlađeg sina i napustila porodični dom.

Mihaela je, prema navodima, Gigija prijavila za nasilje nakon čega je on dobio zabranu prilaska, ali ga to nije spriječilo da joj naudi.

Mihaela je u subotu, oko 18 časova, sa trogodišnjim sinom krenula napolje kada ih je, kako se sumnja, Gigi presreo i Mihaelu napao. Uspaničena, Mihaela je počela da bježi, a napadač ju je sustigao kod crkve i krenuo da je ubada dok je ona čvrsto držala dijete.

Nakon zločina muškarac je pobjegao, ostavljajući Mihaelu u lokvi krvi pored djeteta. Mališana su kasnije pronašle komšije svog krvavog kako grli majku.

Nakon ubistva, Gigi je pobjegao do svoje kuće i pokušao da sebi oduzme život, nanoseći sebi rane na vratu, grudima i ruci. Prebačen je u kritičnom stanju u Hitnu pomoć u Aleksandriji i nalazi se u kritičnom stanju.

