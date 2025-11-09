Logo
Large banner

Vozač iz Odžaka pokušao podmititi policiju u Modriči

09.11.2025

10:16

Komentari:

0
Возач из Оџака покушао подмитити полицију у Модричи
Foto: ATV

Vozač automobila H. H. M. iz federalne opštine Odžak zbog uhapšen je u Modriči nakon što je pokušao da podmiti policiju da ga ne bi kaznili.

Iz Policijske uprave Doboj je saopšteno da je ovo lice kontrolisano sinoć, a da su novčanice uz potvrdu oduzete.

Крагујевац-Сајам туризма-09112025

Republika Srpska

Veliko interesovanje za ponudu Srpske na Sajmu turizma u Kragujevcu

Vozač automobila "folksvagen" pokušao je da da mito policiji kako bi odustali od sankcionisanja evidentiranog prekršaja u saobraćaju.

Nakon dokumentovanja predmeta protiv ovog lica će biti dostavljen izvještaj Republičkom javnom tužilaštvu Banjaluka o izvršenom krivičnom djelu davanje mita.

Podijeli:

Tagovi:

Modriča

hapšenje

mito

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Јапан погодио снажан земљотрес, издато упозорење на цунами

Svijet

Japan pogodio snažan zemljotres, izdato upozorenje na cunami

1 h

0
Сандра Булок се стиди ове улоге: "Још ме је срамота"

Scena

Sandra Bulok se stidi ove uloge: "Još me je sramota"

1 h

0
ЕУ одобрила Будимпешти да купује руску нафту

Svijet

EU odobrila Budimpešti da kupuje rusku naftu

1 h

0
Лавров о преговорима са САД: Спремни смо

Svijet

Lavrov o pregovorima sa SAD: Spremni smo

1 h

0

Više iz rubrike

Возач погинуо у директном судару аутобуса и аутомобила

Hronika

Vozač poginuo u direktnom sudaru autobusa i automobila

3 h

0
Удес на ауто-путу у БиХ, саобраћа се једном траком

Hronika

Udes na auto-putu u BiH, saobraća se jednom trakom

19 h

0
Хапшење у Зворнику

Hronika

Uhapšeni u Srpskoj zbog slučaja "snajperisti u Srbiji" predat Službi za strance

19 h

0
Удес у Брадини

Hronika

Mercedesom sletio u provaliju, auto devastiran

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

30

Stručnjaci upozoravaju: Ovi popularni napici mogu negativno da utiču na jetru

11

22

Može li Đoković brojati do 110 i srušiti Konorsa?

11

17

Suptilni znakovi koji pokazuju da će vas partner ostaviti

11

08

Rad profesora Danila Kovača nagrađen u Srbiji

11

00

Snažni talasi usmrtili tri osobe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner