Mercedesom sletio u provaliju, auto devastiran

Autor:

Stevan Lulić

08.11.2025

16:08

Удес у Брадини
Foto: Društvene mreže

Nova teža saobraćajna nesreća na bh. putevima dogodila se u subotu u poslijepodnevnim satima.

Do udesa je došlo u mjestu Bradina, na magistralnom putu M17, kada je vozač mercedesa izgubio kontrolu i sletio u provaliju.

Srećom, prema nezvaničnim informacijama, u ovoj nezgodi niko nije povrijeđen.

Ipak, nastupila je velika materijalna šteta jer je mercedes skoro potpuno devastiran.

Saobraćaj na ovom dijelu puta bio je usporen tokom izvlačenja automobila iz provalije.

