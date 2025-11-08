Mercedesom sletio u provaliju, auto devastiran

Autor:Stevan Lulić
08.11.2025
16:08
Komentari:0
Nova teža saobraćajna nesreća na bh. putevima dogodila se u subotu u poslijepodnevnim satima.
Do udesa je došlo u mjestu Bradina, na magistralnom putu M17, kada je vozač mercedesa izgubio kontrolu i sletio u provaliju.
Srećom, prema nezvaničnim informacijama, u ovoj nezgodi niko nije povrijeđen.
Ipak, nastupila je velika materijalna šteta jer je mercedes skoro potpuno devastiran.
Saobraćaj na ovom dijelu puta bio je usporen tokom izvlačenja automobila iz provalije.
