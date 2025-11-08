Mercedesom sletio u provaliju, auto devastiran

Nova teža saobraćajna nesreća na bh. putevima dogodila se u subotu u poslijepodnevnim satima.

Do udesa je došlo u mjestu Bradina, na magistralnom putu M17, kada je vozač mercedesa izgubio kontrolu i sletio u provaliju.

Srećom, prema nezvaničnim informacijama, u ovoj nezgodi niko nije povrijeđen.

Ipak, nastupila je velika materijalna šteta jer je mercedes skoro potpuno devastiran.

Saobraćaj na ovom dijelu puta bio je usporen tokom izvlačenja automobila iz provalije.