U miks zoni sa Jovanom: Košarkaši klub 'Student' i mladi šampion Luka Galić

Izvor:

ATV

08.11.2025

15:50

Нови идент
Foto: ATV

Naša Jovana Miljenović ponovo se našla pod košarkaškim obručem, ovaj put s mladim talentima Košarkaškog kluba 'Student' iz Aleksandrovca.

Među njima je i Luka Galić, perspektivni mladi košarkaš koji je svojim talentom i predanošću zaslužio mjesto u kadetskoj reprezentaciji Srbije, s kojom je ove godine osvojio i titulu evropskog prvaka.

Ne propustite inspirativnu priču o uspjehu, timu i ljubavi prema košarci.

Autorski serijal Jovane Vidović, urednika i voditelja u sportskoj redakciji, donosi zanimljive i poučne priče mladih sportista , mnogo dobre zabave, igara i pravog sportskog duha.

'U miks zoni sa Jovanom' – ponedjeljak u 20 časova i 10 minuta.

ATV

U miks zoni sa Jovanom

Jovana Miljenović

