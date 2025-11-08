Uhapšeni u Srpskoj zbog slučaja "snajperisti u Srbiji" predat Službi za strance

Darko Dulović, koji je juče uhapšen u Zvorniku zbog slučaja "snajperisti u Srbiji", predat je Službi za poslove sa strancima BiH.

Dulovića su Službi predali pripadnici Žandarmerije Policijske uprave Zvornik, potvrđeno je u MUP-u Republike Srpske.

"Pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske lišili su slobode ovo lice, jer su u proteklom periodu došli do saznanja da navedeni ilegalno boravi na području BiH i da koristi lažni identitet i falsifikovane dokumente Republike Češke", navedeno je iz MUP-a.

Navodeći inicijale, MUP je naglasio da se Dulović od ranije dovodi u vezu sa pripadnošću jednoj od organizovanih kriminalnih grupa iz regiona.

BiH Cvijanović: Gdje nas je OHR doveo, vidi se po stanju u kojem se BiH nalazi

"U okviru operativne saradnje sa policijskim i bezbjednosnim agencijama iz BiH i Republike Srbije, došlo se do saznanja da navedeni može biti uključen u planiranje i izvršenje krivičnih djela protiv bezbjednosti ljudi i imovine", zaključili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Podsjećamo, MUP Srbije juče je saopštio da je više osoba uhapšeno u Srbiji i Republici Srpskoj zbog slučaja "snajperisti".

Dulović je od ranije poznat policiji, a dovođen je i u vezu sa Kavačkim klanom.

Ko je Darko Dulović pročitajte u odvojenoj vijesti u nastavku.