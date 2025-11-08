Logo
Ovako napravite najzdraviju zapršku bez brašna i ulja

08.11.2025

16:18

Foto: Pexels

Nema dobrog i ukusnog jela, ali je ona jezivo nezdrava. Zato vam donosimo recepte za najzdraviju zapršku, koja će vaša jela na kašiku učiniti još ukusnijim, a daleko zdravijim.

Zaprška je nezamenljiva u jelima na kašiku po Srbiji, ali činjenica je da jelo učini teškim i nezdravim. Zato donosimo jednostavne zamjene za ukusna čorbasta jela, ali daleko zdravija.

Krompir je odlično rješenje

Na primjer, kada spremate gulaš, stavite 1 krompir u lonac. Prerežite ga na pola i kuvajte sa ostalim sastojcima. Kada je gotovo, izvadite ga iz lonca, dodajte malo tečnosti i viljuškom pretvorite krompir u pire.

Stavite ga u lonac, kuvajte ga kratko vrijeme, a fini, gusti gulaš biće “lakši” nego ikada. Krompir neće promijeniti ukus gulaša, piše Žena Blic.

Zgusnite gulaš sa sjeckanim povrćem ili žitaricama

Pored krompira, možete usitniti i drugo povrće, ali zbog skroba koji sadrže, krompir će biti sasvim dovoljan. Dodavanje žitarica kao što su ječam i proso takođe će pomoći da se gulaš zgusne, zbog sluzi koju oslobađaju, a istovremeno će obogatiti jelo i dodati mu novu nutritivnu vrijednost.

Zobena kaša je takođe odlično rješenje

Zobena kaša je odlična alternativa brašnu i ne pada teško na stomak. Isjeckajte ih, pomiješajte ih sa malo tečnosti iz lonca, a zatim dodajte sve zajedno u lonac i dobro promiješajte.

Takođe možete dodati cijele zobene pahuljice koje će apsorbovati tečnost, ali sa ovim načinom zgušnjavanja, mrvice zobene kaše će biti vidljive u gulašu, tako da možda neće biti estetski najljepše.

Poslužite se ovim jednostavnim trikovima i uživajte u slasnim varivima i gustim čorbama, imamo savršene recepte za svako godišnje doba!

