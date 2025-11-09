Logo
Sandra Bulok se stidi ove uloge: "Još me je sramota"

Izvor:

B92

09.11.2025

09:52

Сандра Булок се стиди ове улоге: "Још ме је срамота"
Foto: Tanjug/AP

Sandra Bulok je devedesetih bila jedna od najtraženijih glumica Holivuda. Nakon uspjeha sa akcionim hitovima poput Razbijača i Brzine, njena karijera naglo je uzletjela.

Publika ju je obožavala zbog prirodnog šarma i smisla za humor, ali glumica danas otvoreno priznaje da nije sve što je snimila vrijedno pamćenja.

U razgovorima za nekoliko medija, Bulok je iskreno progovorila o filmovima koje bi najradije zaboravila, prenosi b92.

Nakon planetarnog uspjeha "Brzine" iz 1994, očekivanja su bila ogromna. Međutim, nastavak snimljen tri godine kasnije pokazao se kao jedan od najvećih promašaja devedesetih. Radnja je s jurećeg autobusa prebačena na kruzer koji se sporo kreće prema ostrvu, a publika i kritika bili su nemilosrdni.

Sandra Bulok nikada nije krila svoje negativno mišljenje o tom filmu.

"Imam jedan film koji niko nije prihvatio, i još me je sramota što sam bila u njemu", priznala je.

"Bila sam vrlo glasna po tom pitanju. Nema smisla. Spor brod. Polako ide prema ostrvu."

Uprkos holivudskoj produkciji i velikom budžetu, "Brzina 2" nije uspjela ni komercijalno ni kreativno, a za glumicu je ostala lekcija da se nastavci ne snimaju samo zbog uspjeha originala.

Јелена Егорова

Scena

Digla se prašina: Ko je Mongolka Jelena koja će predstavljati Srbiju na Mis Univerzuma

Poslije razočaranja sa "Brzinom 2", Bulok se zaklela da više neće raditi nastavke. Ipak, 2005. godine ponovo je popustila pred pritiscima studija i pristala da glumi u "Mis tajni agent 2: Ljepotica i naoružana".

Dok je original iz 2000. bio pun pogodak i osvojio publiku duhovitošću i šarmom glavne junakinje, nastavak nije uspio da ponovi taj uspjeh ni kod gledalaca ni na blagajnama.

Govoreći o tom projektu u intervjuu za Metro UK 2022. godine, Bulok je kratko rekla: "Taj nastavak nije trebalo snimati."

Ipak, glumica priznaje da nije sve bilo negativno.

"Drago mi je što se na kraju snimio jer sam mogla da sarađujem sa Reginom King, koju jednostavno obožavam", rekla je.

