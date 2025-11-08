Čuveni voditelj preminuo od raka pluća

Kventin Vilson, bivši voditelj emisija Top Gir i Fift Gir, preminuo je danas u 68. godini nakon kratke borbe sa rakom pluća, saopštila je njegova porodica.

U saopštenju su ga opisali kao "pravo nacionalno blago" koje je donijelo radost automobilizma, od motora sa unutrašnjim sagorijevanjem do električnih vozila, u dnevne sobe gledalaca, prenosi Skaj njuz.

Rođen u Lesteru, Vilson je bio prodavac automobila i novinar specijalizovan za motore.

Pridružio se BBC 1991. godine, pojavljujući se zajedno sa Džeremijem Klarksonom i Džejmsom Mejem, sve dok originalni format nije ukinut 10 godina kasnije.

Zatim je prešao na Čenel 5 i pridružio se konkurentskoj emisiji Fift Gir.

Bio je i strastveni zaštitnik potrošača, zalažući se za brojne kampanje, uključujući pomoć u zamrzavanju akciza na gorivo kroz svoju kampanju Ferfjul.

Njegova porodica je navela da je nedavno neumorno radio da bi električna vozila učinio pristupačnijima kroz kampanju Ferčardž, piše Tan‌jug.