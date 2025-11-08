Logo
Čuveni voditelj preminuo od raka pluća

Izvor:

Tanjug

08.11.2025

20:05

Komentari:

0
Ruža cvijet
Foto: George Becker/Pexels

Kventin Vilson, bivši voditelj emisija Top Gir i Fift Gir, preminuo je danas u 68. godini nakon kratke borbe sa rakom pluća, saopštila je njegova porodica.

U saopštenju su ga opisali kao "pravo nacionalno blago" koje je donijelo radost automobilizma, od motora sa unutrašnjim sagorijevanjem do električnih vozila, u dnevne sobe gledalaca, prenosi Skaj njuz.

Rođen u Lesteru, Vilson je bio prodavac automobila i novinar specijalizovan za motore.

Pridružio se BBC 1991. godine, pojavljujući se zajedno sa Džeremijem Klarksonom i Džejmsom Mejem, sve dok originalni format nije ukinut 10 godina kasnije.

frizider pexels

Savjeti

Ova greška sa frižiderom vam može ugroziti život

Zatim je prešao na Čenel 5 i pridružio se konkurentskoj emisiji Fift Gir.

Bio je i strastveni zaštitnik potrošača, zalažući se za brojne kampanje, uključujući pomoć u zamrzavanju akciza na gorivo kroz svoju kampanju Ferfjul.

Njegova porodica je navela da je nedavno neumorno radio da bi električna vozila učinio pristupačnijima kroz kampanju Ferčardž, piše Tan‌jug.

voditelj

Komentari (0)
