Čuveni voditelj preminuo od raka pluća

Kventin Vilson, bivši voditelj emisija Top Gir i Fift Gir, preminuo je danas u 68. godini nakon kratke borbe sa rakom pluća, saopštila je njegova porodica.
U saopštenju su ga opisali kao "pravo nacionalno blago" koje je donijelo radost automobilizma, od motora sa unutrašnjim sagorijevanjem do električnih vozila, u dnevne sobe gledalaca, prenosi Skaj njuz.
Rođen u Lesteru, Vilson je bio prodavac automobila i novinar specijalizovan za motore.
Pridružio se BBC 1991. godine, pojavljujući se zajedno sa Džeremijem Klarksonom i Džejmsom Mejem, sve dok originalni format nije ukinut 10 godina kasnije.
Zatim je prešao na Čenel 5 i pridružio se konkurentskoj emisiji Fift Gir.
Bio je i strastveni zaštitnik potrošača, zalažući se za brojne kampanje, uključujući pomoć u zamrzavanju akciza na gorivo kroz svoju kampanju Ferfjul.
Njegova porodica je navela da je nedavno neumorno radio da bi električna vozila učinio pristupačnijima kroz kampanju Ferčardž, piše Tanjug.
